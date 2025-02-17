Федоровцева и Кочурина набрали по 1 очку в 21-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 21-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 49 очков.

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«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:17, 25:19) победил «Сарыер». Лазарева набрала 24 очка, Курило – 16 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной одержал победу со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:21) над «Бахчеливлером». Россиянка принесла команде 1 очко.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Арас Карго» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:22). Россиянка набрала 1 очко.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:14) победил «Айдын Буюкшехир». Маркова набрала 7 очков.

После 21-го тура Лиги Султанлар все клубы с россиянками в составе сохранили свои места в турнирной таблице: «Фенербахче» Федоровцевой – первое место, «Вакифбанк» Марковой – третье, «Кузейбору» Лазаревой и Курило – шестое, «Зерен Спор» Кочуриной – седьмом место.