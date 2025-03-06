«Новара» Толок и Акимовой одержала победу в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу в первом матче полуфинальной серии Кубка ЕКВ.

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Встреча с турецким «Тюрк Хава Йоллари» на домашней площадке итальянок завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 26:24). Толок принесла команде 14 очков, Акимова на площадку не вышла. Самым результативным игроком матча стала немецкая диагональная турецкого клуба Анти Висалантонаки, набравшая 18 очков.

Следующая встреча команд в рамках полуфинальной серии состоится 13 марта в Стамбуле.

В паралелльном матче за выход в финал турнира победу одержал румынский «Альба Блаж», обыгравший «Вашаш Будапешт» со счётом 3:2 (24:26, 25:19, 9:25, 25:18, 15:9).