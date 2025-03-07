Новосибирский «Локомотив» обыграл «НОВА» в 30-м туре Суперлиги

Сегодня, 7 марта, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «НОВА» из Новокуйбышевска в 30-м туре мужской PARI Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:18).

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В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место с 63 очками в активе после 28 игр. «НОВА» располагается на 14-м месте с 17 очками. Таблицу возглавляет казанский клуб «Зенит-Казань» с 76 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.