Санкт-петербургский «Зенит» обыграл АСК в первом матче 1/8 финала Суперлиги

Петербургский «Зенит» одержал победу над нижегородским АСК в первом матче 1/8 финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3–0 (25:23, 25:19, 25:13) в пользу «Зенита».

В других матчах победа также осталась за гостями. Красноярский «Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» (3–2), «Динамо» из Ленинградской области — сургутскую «Газпром‑Югру» (3–0), уфимский «Урал» оказалось сильнее «Факела» из Нового Уренгоя (3–0).

Ответные матчи пройдут 15 марта. Четыре лучшие команды регулярного чемпионата России («Зенит‑Казань», «Белогорье», «Динамо», «Локомотив») напрямую вышли в ¼ финала.

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