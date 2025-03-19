Волейболистка Зайцева рассказала о своем опыте в модельном бизнесе

Центральная блокирующая калининградского «Локомотива», двукратная чемпионка России Валерия Зайцева рассказала в интервью «Спорту День За Днем» о своем опыте в модельном бизнесе.

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– В свое время, когда была возможность совмещать, параллельно с четырьмя волейбольным тренировкам в неделю я ходила в модельное агентство. Но, когда настало время выбирать, окончательно ушла в волейбол, – отметила Валерия Зайцева.

– Пример биатлонистки Виктории Метели, совмещающей спорт и модельный бизнес, – это исключение из правил?

- Нет, я так не считаю. Совмещение вполне возможно, если оно не вредит спортивным результатам и прогрессу. Просто в модельном агентстве мне не понравилось.

– Почему?

– Это было очень давно и сейчас, спустя годы, думаю, наверное, я сделала свой выбор прежде всего из-за внутренней атмосферы в среде. В спорте у нас с детства были и есть коллектив, дружба, общение, взаимовыручка, а модельное агентство – это с самого начала этакий змеиный клубок, где каждая сама за себя.