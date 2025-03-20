Волейболист Алексей Спиридонов стал чемпионом Катара

36-летний российский доигровщик Алексей Спиридонов второй год подряд стал чемпионом Катара. В этом сезоне россиянин помог клубу «Аль-Райан» завоевать титул. Команда Спиридонова выиграла 17 из 18 матчей.

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Для россиянина это второй титул подряд. В прошлом сезоне он стал чемпионом Катара вместе с клубом «Аль-Араби». Спиридонов играет в этой стране с 2019 года, его первым клубом в Катаре стал «Аль-Ахли», за который он выступал с 2019 по 2023 год. За это время он выиграл серебряные медали чемпионата и Кубок Катара в 2021 году.

Бронзовыми призёрами чемпионата Катара-2025 в составе клуба «Полице» стали ещё два россиянина — диагональный Арсений Сарлыбаев и доигровщик Артём Сушко.