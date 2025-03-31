Волейболистки «Локомотива» обыграли «Ленинградку» и сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата России

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Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу над «Ленинградкой» в четвертом матче полуфинальной серии плей‑офф чемпионата России.

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Ленинградку»
© © ВК «Локомотив» Калининград

Встреча прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3–0 (25:21, 25:13, 25:18).

Счет в серии — 2–2. Пятая игра состоится 3 апреля.

Прямые трансляции матчей Суперлиги смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

Волейбол
Андрей Воронков
Локомотив