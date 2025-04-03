Как кубинец Марлон Янт освоился в нашем волейболе

На лыжах не катался, но русскую кухню оценил. Ну и на волейбольной площадке проявил себя отлично.

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Вероятно, самым громких трансфером перед стартом уже подходящего к своему финалу текущего сезона стал переход 22-летнего доигровщика сборной Кубы Марлона Янта в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Марлон неплохо освоился в клубе и в России в целом. Он входит в число лучших атакующих игроков Суперлиги и помог «Зениту» добраться уже до полуфинала, в котором Санкт-Петербург бьётся с Белгородом.

«Чемпионат» пообщался с Марлоном, выяснил, как ему «Зенит» и Владимир Алекно, что он думает о русских людях и о чём мечтает в волейболе.

«Я приношу в команду веселье»

– Марлон, как вам Санкт-Петербург? Видела, что вы с командой успели сходить на хоккей. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.

– Мне очень нравится Санкт-Петербург! Да, мы с командой побывали на хоккее, и для меня это первый опыт посещения хоккейного стадиона – это было просто невероятно!

– Вы говорили, что в Санкт-Петербурге при первой возможности планируете посмотреть баскетбол. Удалось ли вам это сделать?

– Нет, пока не удалось, но я с нетерпением жду возвращения мамы, чтобы мы могли пойти на матч вместе. Она была профессиональным игроком, и я уверен, что ей будет интересно посмотреть на игру в России.

– Прежде чем перебраться в Россию, советовались ли вы о переезде с Ореолом Камехо, отыгравшим в «Зените» четыре сезона?

– Нет, мы не знакомы, поэтому у меня не было возможности с ним пообщаться.

– Как вам коллектив в «Зените»? С кем из команды удалось подружиться?

– Я считаю, что все здесь замечательные люди. У нас отличная команда, и я отлично нахожу общий язык с каждым.

– Кто в «Зените» отвечает за веселье, а кто, наоборот, является самым серьёзным?

– Мне кажется, что я – это тот, кто приносит в команду веселье (смеётся). А самым серьёзным, по моему мнению, является Игорь Клюка.

– Как вам поддержка болельщиков «Зенита»?

– Болельщики очень добры к нам, всегда оказывают поддержку и даже ездят на наши гостевые игры. Это очень приятно!

– Самый сложный и самый радостный момент в России? Что вспомните, что отметите?

– Самым приятным моментом для меня стал выход в полуфинал – я испытал невероятные эмоции. А худшим моментом был наш проигрыш в четвертьфинале Кубка России Казани.

«Зима мне даже понравилась»

– Как справляетесь с языковым барьером? Тяжело?

– Да, это для меня сложно, но мне нравится учиться, и я верю, что постепенно освою русский язык.

– Недавно в интервью вы упоминали, что снег вам совсем не нравится и вы будете серьёзно готовиться к русской зиме. Зима прошла – удалось ли вам адаптироваться?

– Да, я отлично адаптировался. Холод был не таким сильным, как я ожидал, и мне зима в России даже понравилась. Она останется в моей памяти надолго.

– Какой самый запоминающийся момент вашей зимы в России? Пробовали ли какие-либо зимние активности? Может, на лыжах катались?

– Нет, я не большой поклонник таких вещей (смеётся).

– Скучаете ли по семье? Насколько тяжело вам быть от неё так далеко?

– Я очень скучаю по семье, но у меня есть возможность время от времени встречаться с ними, общаться, и я знаю, что у них всё в порядке. Это придаёт мне сил и поддерживает.

– Знаю, что перед Новым годом вы пробовали традиционную русскую кухню. Что больше всего понравилось?

– Да-да! Мне почти всё понравилось: и блины, и оливье. Единственное, что не пришлось мне по вкусу – это какое-то кислое блюдо, название которого я не могу вспомнить. Даже не просите вспомнить, что это было (улыбается).

– Что можете сказать о русских людях? Есть стереотип, что они хмурые, сложные, так ли это на самом деле? Чем они отличается от кубинцев?

– Мои впечатления от русских людей основаны на их отношении ко мне. И они не так серьёзны, как многие предполагают. Обычно они подходят ко мне, проявляют интерес, задают множество вопросов.

– Столкнулись ли вы с какими-либо трудностями из-за текущей международной ситуации?

– Некоторые трудности есть, но они незначительны. Они точно не помешают мне достичь своих целей в России.

«Я лучший после Леброна и Джордана»

– Вы бо́льшую часть карьеры провели в европейских чемпионатах. Чувствуется ли разницам между ними и российским чемпионатом?

– Да, есть разница. Во-первых, в выездных играх и перелётах – здесь дорога занимает намного больше времени. А ещё – в самой игре. Тут физическая подготовка имеет гораздо более высокое значение.

– Какое значение для вас имеет №23, учитывая, что ваша мама – баскетболистка и под этим номером мы знаем таких великих баскетболистов, как Майкл Джордан и Леброн Джеймс? Это всё связано?

– Я всегда шучу на эту тему! Говорю, что я третий лучший №23 в мире – после Леброна Джеймса и Майкла Джордана, поэтому его и выбрал (улыбается).

– Сложно ли было привыкнуть к такому тренеру, как Владимир Алекно, к его тактике? Как бы охарактеризовали работу с ним?

– На самом деле, я быстро привык к работе с Владимиром Алекно. Он наставлял меня на протяжении всего чемпионата, что помогло мне показать хорошие результаты. Я считаю, что он отличный тренер, и его подход действительно способствует моему развитию.

– Когда команда на грани поражения или в эмоционально тяжёлом состоянии, как справляетесь с этим? Может, помогают какие-то мысли, особые ритуалы?

– Знаете, я всегда стараюсь оставаться позитивным. Фокусируюсь на том, как быстрее всего решить возникшие в игре проблемы.

– Вы недавно говорили, что новый мяч усложняет игру. Удалось к нему адаптироваться?

– Я думаю, что уже привык к новому мячу, но всё равно считаю, что способен улучшить свои навыки в работе с ним.

– Что ещё вы бы хотели улучшить в своей игре?

– Навыки приёма и блокировки.

«Я вообще не понимаю, почему россиян убрали»

– В 2010-м Куба выиграла серебро на ЧМ. Есть ли шанс, что вашей сборной удастся ещё раз забраться на пьедестал на ЧМ-2025?

– Мне кажется, что 2025 год станет особенным для нас. Я очень надеюсь, что у нас есть все шансы оказаться среди лучших на ЧМ.

– Хотели бы вы провести матч со сборной России? Кто бы, по вашему мнению, мог одержать победу в таком противостоянии?

– Да, конечно. Для меня это личная история, потому что я бы хотел взять реванш. В 2019 году сборная России довольно легко одержала победу, и мне хотелось бы снова с ней сразиться.

– Вообще, поддерживаете ли вы возвращение российских спортсменов на международную арену? Как относитесь к этому?

– Конечно! Я вообще не понимаю, почему их убрали, политика же не имеет ничего общего со спортом. Но в данном вопросе мы всего лишь зрители.

– Кто выиграет Лигу чемпионов в этом году?

– Я думаю, «Перуджа» или «Халкбанк».

– Кто бы вошёл в состав вашей волейбольной сборной мира?

– Я бы выбрал в состав следующих игроков: Роберт Ланди, Симон Атис, Дмитрий Мусэрский, Вильфредо Леон, Эрвен Нгапет, Женя Гребенников, Лусиано Де Чекко и Георг Грозер.

– Какая у вас главная мечта в волейболе?

– Моя главная мечта – принять участие в Олимпийских играх и выиграть там медаль, а также хочу достичь успеха на чемпионате мира.