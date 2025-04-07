Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 7 апреля

Сегодня, 7 апреля продолжится первый этап Кубка России среди женщин. “Чемпионат” предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперлига, женщины, первый этап (время — московское):

19:00 «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск)

Клубы проведут вторую игру в серии, в первом матче сильнее были волейболистки “Динамо”, одержавшие уверенную победу со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нем приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги “А”). Действующим чемпионом турнира является казанское “Динамо-Ак Барс”.