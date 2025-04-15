Воронкова объяснила, почему «Локомотив» победил «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала победу в третьем матче финальной серии с «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке. Встреча завершилась со счётом 3:2 (18:25, 26:28, 25:23, 27:25, 15:10). Таким образом, счёт в финальной серии стал 2-1.

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— Самый переломный момент матча?

— Третья партия, после 12, когда был равный счёт и мы дали отрыв.

— После проигранной второй партии в борьбе не было ощущения, что опять не получилось?

— Нет, не было такого. Мы играем от начала и до конца. Не получилось — идём дальше с чистого листа. С самого начала делаем максимум, что от нас требуется. И девчонки, и команда в целом это сделали.

— То, что показал «Локомотив» — это характер или не только?

— Это всё. Это то, что требуют тренеры, клуб, и то, что девчонки требуют сами от себя. Это всё, что должно было быть. И мы это показали. Слаженно, как и должно было быть.

Сегодня решил блок, защита, страховка. В нужный момент очень хорошо подстраховали друг друга. Было мало потерь в подаче и контратака, — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.