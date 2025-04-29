Не все довольны новым форматом КР по волейболу. Какие есть плюсы и минусы?

Главная проблема — лидеры подходят к битве за трофей выхолощенными.

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В 2025 году в России решили изменить даты проведения волейбольного Кубка страны. Все уже привыкли к тому, что предварительный этап команды играют осенью, а решающие встречи проходят под Новый год – неважно, в каком формате. Но во Всероссийской федерации волейбола решили пойти на перемены. Теперь в декабре мы будем видеть финал Кубка Легенд, а Кубок России будут разыгрывать весной – после завершения чемпионата.

В этом году розыгрыш трофея выпал на майские праздники. С 29 апреля по 4 мая в Санкт-Петербурге пройдёт «Финал шести» у женщин, а с 6 по 11 мая в Казани сильнейшего определят мужчины. Таким образом, в этом волейбольном сезоне мы увидим сразу два Кубка России, потому что первый трофей был разыгран по старому расписанию – в декабре 2024-го.

Вокруг принятых изменений сразу возникли споры. И действительно, у этого решения есть как достоинства, так и недостатки. Давайте разберёмся.

👍 Что хорошо?

Первый и главный плюс – это, конечно, новый формат. Последние сезоны мы видели классическую систему розыгрыша, что-то по аналогии с футбольными еврокубками. Сначала 1/8 финала, потом – четвертьфиналы, полуфиналы и решающий матч. И всё это – на протяжении трёх месяцев. Да, это, пожалуй, справедливый вариант, но болельщики откровенно устают следить за таким розыгрышем. Да и места для сенсации в нём откровенно не так много.

С этой точки зрения «Финал шести» – едва ли не идеальный формат как для тех, кто посещает матчи вживую, так и для тех, кто смотрит игры по телевидению. Целая неделя волейбола, причём высокого качества – шесть лучших команд разыгрывают трофей. Причём права на ошибку практически нет, цена каждой победы высока. Настоящее волейбольное пиршество! С точки зрения популяризации волейбола здесь вообще никаких вопросов.

👎 Что вызывает вопросы?

Вопросы возникают в первую очередь у спортсменов. Далеко не всем по душе перенос турнира на весну. И тех, кто против, тоже можно понять.

Во-первых, после крайне напряженного чемпионата у лидеров сезона практически не было времени на отдых. 19 апреля завершился финал в женской Суперлиге, а уже 29 числа стартует «Финал шести». Всего 10 дней на восстановление и подготовку! Этого очень мало, при такой усталости возможны травмы. Мужчинам в этом отношении повезло чуть больше – у них есть лишняя неделя. С другой стороны, у них и выше конкуренция. Сдвинуть даты в глубину мая тоже нереально, потому что уже в начале июня стартует Лига наций – легионеров нужно будет отпустить заранее.

Кроме того, как минимум две команды-участницы получат преимущество. У женщин это «Уралочка» и краснодарское «Динамо», у мужчин – «Локомотив» и московское «Динамо». Да, они тоже играли матчи предварительного этапа Кубка и плей-офф, но накал борьбы и эмоциональное напряжение в них несравнимы с теми, что были в полуфиналах и финалах плей-офф. Получается, что участники изначально не совсем в равных условиях. Да, в том же казанском или петербургском «Зените», «Динамо-Ак Барс» или калининградском «Локомотиве» вряд ли будут сетовать на это, но тем не менее.

По датам проведения финала есть аргументы в обе стороны. В праздники поклонникам волейбола не нужно отпрашиваться с работы, не будет разговоров о том, что встречи начинаются рано в будний день – это плюс.

С другой стороны, тяжело придётся тем, кто хочет приехать на Кубок из других городов. Добраться на майских праздниках в Казань или Санкт-Петербург — задачка со звёздочкой. Вопросы размещения тоже стоят достаточно остро. В эти дни шесть команд и официальные лица бы расселить!

Ну и, наконец, новый формат проведения Кубка России не очень выгоден «маленьким» командам, которым сложно добраться до «Финала шести». Обновлённый календарь создаёт им дополнительные сложности – как финансовые, так и с составом. Играть за кубок в первой половине сезона командам, которые не относятся к элите, намного удобнее.

Как видите, у нового формата есть как положительные стороны, так и не очень. Чего больше – пока сложно сказать. Об этом поговорим уже после «Финалов шести», ведь пока не попробуем – не узнаем. Будем надеяться, что спортсмены обойдутся без травм и порадуют нас ярким волейболом!