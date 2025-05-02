Россиянка Кузнецова вошла в символическую сборную чемпионата Бразилии

В Бразилии завершился женский национальный чемпионат по волейболу. Клуб «Прайя», за который выступает российская доигровщица Софья Кузнецова, остановился на этапе полуфинала, где уступил «Волей Бауру», завоевавшему серебро. Чемпионом стал «Озаско». 25-летняя Софья Кузнецова вошла в символическую сборную турнира.

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Россиянка признана лучшей доигровщицей чемпионата Бразилии. Такое же звание получила Наталия Перейра, ранее выступавшая за московское «Динамо». Лучшей связующей стала Дани Линс, диагональной – Киси Насименто, блокирующими – Аденизия Силва и Таисса Дайер, либеро – Камила Брайт. MVP турнира признана Наталия Перейра.

Напомним, для Кузнецовой этот сезон стал заключительным в составе «Прайи». После двухлетнего контракта россиянка продолжит карьеру в японском клубе «Куинсис Кария».