Сербская волейболистка вошла в состав «Корабелки»

Сербка Миркович вошла в состав «Корабелки»
30-летняя сербская связующая Сладжана Миркович вошла в состав женского волейбольного клуба «Корабелка». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.
К петербургскому клуба спортсменка присоединится после завершения Лиги наций и чемпионата Европы, где она выступает в составе сборной Сербии.
Для Миркович «Корабелка» станет первым клубом в российской Суперлиге. Ранее Сладжана выступала за сербские «Поштар-064», «Партизан-Визура», «Динамо-Азотара», азербайджанский «Телеком», польский «Хемик», итальянские «Дзанетти» и «Рому», турецкие «Экзачибаши», «ПТТ Спор», румынский «Альба-Блаж» и казахский «Куаныш».
Помимо Миркович в составе команды в следующем сезоне будет играть связующая Ирина Филиштинская.
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