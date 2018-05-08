Лукашенко рубанул наотмашь: тренера выгнали прямо с ЧМ

В сборной Беларуси взяли пример с омского «Авангарда». И это дико.

Вот так посмотришь на соседей и понимаешь: в нашем хоккее всё хорошо. Олега Знарка «слили» из сборной? Но сделали это по-тихому, придумав должность консультанта. Не сняли прямо по ходу чемпионата мира, и на том спасибо. Не приехал в сборную Александр Радулов , а у Артемия Панарина Сергеем Бобровским обнаружились травмы? Да это такие мелочи по сравнению с вынужденными и невынужденными потерями сборной Беларуси. Пока сборная России обновляет рекорды, выигрывая три матча с общим счётом 20:0, наши соседи рискуют с треском вывалиться из элитного дивизиона.

После 6:0 в матче с Беларусью российские журналисты подшучивали над кипером Виталием Трусом. Мол, вы герой, остальные команды пропустили по семь шайб, а вы только шесть. Естественно, вратарю «Немана», которому наверняка осточертели каламбуры по поводу фамилии, было не до смеха. Как и всей сборной. Три поражения с общим счётом 2:17, последнее место в группе и уже ни слова о четвертьфинале. Не вылететь бы — вот на сегодня первоочередная задача белорусской сборной. Цепляться за соломинку она будет уже с другим главным тренером. Дэйва Льюиса отправили в отставку прямо в разгар чемпионата мира. И это похоже на агонию.

Наблюдая за сборной Беларуси на этом чемпионате мира, само собой возникала масса вопросов. Например, где братья Костицыны? Говорят, что у одного, что у другого — травмы. Но это версия официальная. Полушёпотом белорусские коллеги говорят, что оба в сборную не рвутся. Или не «в сборную», а «к Льюису» — как будет угодно. А вот Андрей Степанов о предвзятости со стороны канадского тренера не шептал, а кричал во весь голос. Не исключено, что грязное бельё, вываленное опытным нападающим, отцепленным от чемпионата мира, подтолкнуло федерацию к радикальным действиям.

В сборной Беларуси, разумеется, есть и опытные игроки. Казалось бы, присутствие в команде такого вожака, как Владимир Денисов , гарантирует здоровую атмосферу, а ему лично — должность капитана. И какое же было моё удивление, когда я не обнаружил на форме этого духовитого защитника ни капитанской, ни даже ассистентской нашивки. Это ли не нонсенс? Когда один из самых опытных игроков страны, заставший светлые времена белорусского хоккея, разжалован до рядового, значит что-то не чисто. Не случайно уже после первого поражения Денисов начал ностальгировать по былым временам и вскользь обмолвился об интригах в нынешней команде.

Брожения в сборной Беларуси были очевидны даже тем, кто не находится внутри. После пощёчины от французов лидеры команды вроде как собрались для серьёзного разговора, но Льюис даже не интересовался его содержанием. И это только один из множества индикаторов. В числе их и состав тренерского штаба. Белорусы пришли к тому, что давно работает в Канаде , а с недавних пор практикуется и в России. Вокруг главного тренера собираются сильнейшие тренеры страны, работающие в своих клубах главными. Вот только белорусский хоккей настолько специфическая субстанция, что эта затея больше напоминает не копирку с олимпийской сборной Канады, а басню про лебедя, рака и щуку.

Данию помимо Льюиса отправились Вячеслав Гусов, Сергей Пушков, Михаил Захаров Андрей Мезин . И только последний был креатурой главного тренера. Остальные специалисты если не антагонисты канадца, то точно не его ближайшие соратники. Все они, так или иначе, были навязаны Льюису федерацией. Наиболее взрывоопасной фигурой изначально выглядел Захаров — не просто самый одиозный белорусский тренер, но и, ни много ни мало, друг Александра Лукашенко . Не рвануть такая мина замедленного действия не могла. Однако после оперативного вмешательства руководить сборной будет вовсе не он, а Пушков, выигравший с «Неманом» чемпионат страны.

Соседи надеются, что с Пушковым будет всё по-другому. За годы работы Льюиса в сборной успела набить оскомину пресловутая система, которая сработала только на ЧМ-2015 в Чехии . Вот только рассчитывать на то, что после смены тренера команда моментально заиграет по-новому, наивно. Возможно, этому составу действительно не подходила модель канадца. Пушков известен тем, что ставит своим командам терпеливый и надёжный хоккей. В борьбе за выживание белорусской сборной это точно не помешает. Но ни Льюис, ни Пушков, ни Захаров не в силах достать из рукава исполнителей под большинство или хотя бы мало-мальски опытного вратаря. Всё, на что способен сменщик Льюиса, это начать говорить с игроками на одном языке. Как в прямом, так и в переносном смысле. Благо между российским специалистом и белорусскими хоккеистами нет никакого языкового барьера.

В России то, что произошло со сборной Беларуси, давно пора называть «омским синдромом». В «Авангарде» тренеров увольняли и во время серии плей-офф, и даже в перерыве отдельно взятого матча. Но одно дело — сумасбродство в отдельно взятом клубе, а совсем другое — в национальной команде. В нашем хоккее происходит много диких вещей, но до бардака белорусского ему далеко. Быть президентским видом спорта — это и награда, и проклятие. В расчёте на благосклонность правителя сбегаются персонажи разных мастей, от честных профессионалов до прожжённых шарлатанов. Лавируя между элитами и пытаясь угадать настроение Александра Лукашенко, белорусский хоккей кубарем катится в чистилище первого дивизиона чемпионата мира. Когда президент в следующий раз будет махать шашкой, с плеч полетят головы новых виновных, а их места займут заранее приговорённые.