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Россия ответила на обвинения ВАДА и МОК
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Россия дала объяснения ВАДА и МОК по обвинениям в госпрограмме по допингу 

Спорт-Экспресс 23 октября 2017
Фото: РИА Новости
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона дала объяснения ВАДА и МОК по обвинениям о существовании государственной программы по применению допинга в стране.
Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков заявлял, что 15 спортсменов из России, выигравшие медали Олимпийских игр в Сочи, были частью "допинговой программы" РФ.
— В дорожной карте указывается, что мы можем дать подробное объяснение по данному пункту, это и было сделано, — цитирует "Р-Спорт" Колобкова. — Мы четко и недвусмысленно предоставили всю необходимую и даже дополнительную информацию и в WADA, и в МОК, в которой мы объясняем видение по данной ситуации и наше отношение к информации, представленной в докладе Макларена. А также что мы собираемся со всем этим делать. Наша позиция ясна и понятна всем международным партнерам.
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