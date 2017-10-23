Россия ответила на обвинения ВАДА и МОК

Россия дала объяснения ВАДА и МОК по обвинениям в госпрограмме по допингу

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона дала объяснения ВАДА и МОК по обвинениям о существовании государственной программы по применению допинга в стране.



Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков заявлял, что 15 спортсменов из России, выигравшие медали Олимпийских игр в Сочи, были частью "допинговой программы" РФ.

— В дорожной карте указывается, что мы можем дать подробное объяснение по данному пункту, это и было сделано, — цитирует "Р-Спорт" Колобкова. — Мы четко и недвусмысленно предоставили всю необходимую и даже дополнительную информацию и в WADA, и в МОК, в которой мы объясняем видение по данной ситуации и наше отношение к информации, представленной в докладе Макларена. А также что мы собираемся со всем этим делать. Наша позиция ясна и понятна всем международным партнерам.