Отложенный штраф: Россия проиграет Олимпиаду в Сочи

Дисквалификации российских лыжников уже лишили сборную России четырех медалей Олимпиады-2014, но пока не поколебали позицию в общем зачете тех Игр. Однако дальнейшие рассмотрения дел по применению допинга российскими спортсменами могут привести к утрате первого места в медальном зачете. «Газета.Ru» рассказывает, как может измениться медальный расклад российской Олимпиады.

Лыжные потери

Международный олимпийский комитет на основании доклада Ричарда Макларена и работы комиссии Дениса Освальда о применении допинга в российском спорте вынес решения по российским лыжникам.

При этом Россия лишилась сразу четырех медалей, завоеванных этими спортсменами на домашних Олимпийских играх.

В Сочи Легков выиграл золото в 50-километровой гонке — самой престижной в лыжном спорте — и серебро в составе эстафетной команды, а Вылегжанин стал вторым в ней и завоевал еще два серебра.

Помимо финиша на втором месте в марафоне Вылегжанин также был членом той самой эстафетной команды, а также завоевал серебро в командном спринте в тандеме с Никитой Крюковым

При этом сборная России на 50-километровеке лишилась не золотой и серебряной, а серебряной и бронзовой наград, так как золото досталось по наследству закончившему дистанцию третьим россиянину Илье Черноусову

к которому у Макларена и комиссии Освальда никаких претензий не было изначально и не появилось сейчас.

Ситуация в медальном зачете

Несмотря на существенные потери не только в репутационном, но и в медальном эквиваленте, сборная России по-прежнему сохраняет первую позицию в общем зачете домашней Олимпиады.

Общее количество наград россиян сократилось с 33-х до 29-ти, но с медалями высшей пробы все пока что осталось, как было — их 13.

На втором месте Игры в Сочи закончила с 11-ю золотыми медалями сборная Норвегии, третьей стала национальная команда Канады — десять первых мест. Американцы завоевали девять наград высшей пробы, ставшие пятыми голландцы и шестыми немцы — восемь.

При этом свое единоличное лидерство по общему числу медалей наша сборная уже утратила, позволив догнать себя норвежцам.

До вердиктов по российским лыжникам у «викингов» было 26 медалей, а теперь стало тоже 29. Таким образом, Норвегия разом отыграла гандикап в семь наград.

Что дальше

Однако даже версия общего зачета с 29 медалями российской сборной не является окончательной.

Международный олимпийский комитет продолжает расследовать дела российских спортсменов с поцарапанными пробирками с допинг-пробами.

Определенно хорошей новостью стало полное оправдание комиссией Освальда фигурировавший в докладе Макларена российской фигуристки Аделины Сотниковой , выигравшей золото в женском одиночном разряде.

А вот к биатлонистам, бобслеистам, скелетонистам, конькобежцам и женской сборной России по хоккею у МОК по-прежнему много претензий.

Дела российских спортсменов по графику сейчас рассматриваются каждый понедельник до конца ноября, и есть все основания предполагать, что наша сборная лишится еще нескольких медалей Олимпиады в Сочи.

Что потеряет Россия

Царапины на пробирках с допинг-пробами были изначально обнаружены у 27 российских спортсменов, среди которых 12 являются победителями и призерами Олимпийских игр 2014 года.

У лыжников медали уже отобрали, Сотникову оправдали, но ими список, понятное дело, не исчерпывается.

Наличие механических повреждений на пробирках женской хоккейной сборной не приведет к изменению медального зачета, так как она заняла в своем турнире пятое место.

Сборная России рискует лишиться серебряной медали, завоеванной конькобежкой Ольгой Фаткулиной на дистанции 500 м. В этом случае серебро перейдет к голландке Маргот Бур , а китаянка Чжан Хун получит бронзовую награду.

Почти наверняка лишится своих двух серебряных медалей женская сборная России по биатлону. Царапины на разных допинг-пробах и в большом количестве обнаружены на пробирках участниц «серебряной» эстафетной команды Ольги Вилухиной и Яны Романовой . Вилухина также, видимо, лишится второго места в спринте.

За счет биатлона улучшат свои медальные показатели сборные Норвегии и Украины (у обеих будет серебро вместо бронзы), а также Чехии и Италии (бронзы вместо четвертых мест).

Наиболее серьезный удар может ждать сборную России по итогам рассмотрения дел бобслеистов, где повреждения на пробирках обнаружены у всех членов российской команды, выигравшей золото в четверках.

Пилот Алексей Зубков и разгоняющий Александр Воевода к тому же первенствовали еще и в двойках.

Скорее всего, обе российских победы будут аннулированы, золото получат сборные Латвии (в четверках) и Швейцарии (в двойках), а оба серебра достанутся США.

При этом хоть какой-то «компенсацией» для сборной России станет превращение четвертых мест, что в четверках, что в двойках, завоеванных командами Александра Касьянова в бронзовые медали.

Надежда на положительный исход дел остается в отношении российских скелетонистов. На пробирках с пробами чемпиона Сочи Александра Третьякова и бронзового призера Игр Елены Никитиной , как и у Сотниковой, всего по одной царапине (правда, у Третьякова на двух пробах).

Если же их результаты все же аннулируют, то Латвия разменяет у мужчин серебро на золото и бронзу, а второе место вместо третьего у мужчин и третье вместо четвертого у женщин достанется сборной США.

Итоги

Если не произойдет чуда, сборная России потеряет первое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Сочи!

Даже если Россия сохранит награды в скелетоне, практически стопроцентные потери в бобслее лишат нашу команду первенства в зачете.

В этом случае у сборной России останется 11 золотых медалей, как и у Норвегии, но скандинавы выиграют по серебряным наградам — семь против пяти.

Если же Россия потеряет еще и золото Третьякова, то наша сборная и вовсе опустится на третью строчку общей медальной таблицы, так как у нее будет 10 золотых и пять серебряных наград против 10 золотых и такого же количества серебряных медалей у канадцев.

Ну а выиграет в случае отбора названных выше медалей у россиян больше всех Латвия, у которой вместо нуля в графе «золото» появится цифра два благодаря бобслейным подвигам команды Оскара Мелбардиса и скелетонным Мартинса Дукурса.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».