«Это продуманная работа по дискредитации России»

Ранее Зеппельт, снявший для немецкого телеканала ARD несколько фильмов о допинге в российском спорте, заявил, что, по его информации, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 16 ноября вновь будет признано несоответствующим кодексу Всемирного атидопингового агентства ( WADA ).

«У них [западных СМИ] уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать, — заявил Виталий Мутко в интервью агентству ТАСС. — Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию [негативного отношения к России]». Таким образом, РУСАДА не будет восстановлено в своих права в мировой системе по борьбе с допингом в спорте, а это, как считает Зеппельт, окажет ключевое влияние на решение вопроса по допуску всей сборной России на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в корейском Пхечхане.

Вице-премьер не остановился на этом и прошелся отдельно по личности немецкого журналиста, фильмы которого серьезно негативно повлияли на репутацию отечественного спорта в глазах мирового сообщества.

«Зеппельт, видимо, пресс-секретарь WADA, раз он анонсирует решения организации. Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился.

Предугадывать общее решение органа, как они предполагают демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет?»

«Это обычная вещь, за последние 2,5 года все стало очевидным — статьи ARD, The New York Times появляются перед каждым важным решением [международных организаций], — привлдит слова Мутко ТАСС.

— А о том, что представители зимних видов — конькобежцы, лыжники, шорт-трекисты — сейчас на соревнованиях по 48 раз проверяются на допинг, молчат. Футболисты уже пять или шесть раз проверялись, а про это никто не говорит».

Ранее Зеппельт заявил, что РУСАДА не будет восстановлена в правах, так как Россия не выполнила два пункта соответствующей дорожной карты.

Россия официально не признала выводы из доклада канадского профессора Ричарда Макларена о существовании государственной системы поддержки допинга в стране.

Кроме того, Россия не предоставила МОК доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые находятся в ведении Следственного комитета , опечатавшего их для своего расследования.

При этом российская сторона признала факт отдельных нарушений антидопинговых правил и опровергла любую возможность существование государственной допинговой системы.

В частности, в недавнем заявлении, опубликованном Следственным комитетом, говорится, что расследование этого органа показало, что такой системы не существовало, а во всем виноват действующий по собственному умыслу и в личных интересах экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков

В данный момент Родченков проживает в США и находится под программой защиты свидетелей, являясь информатором WADA по поводу допинга в российском спорте.

«Удивительное рядом. Доказать не могут, но требуют от нас признать вину, иначе сборную России дисквалифицируют, — написал в своем твиттере известный тележурналист Владимир Соловьев. — Сказали бы честно: цель — исключить Россию из международного олимпийского движения. Кубертен создал Олимпийское движение. Нынешние политиканы от WADA и МОК его убивают». По заявлению WADA, Родченков недавно предоставил очередную порцию доказательств существования государственной программы допинга в российском спорте. Впрочем, что это за доказательства, пока не сообщается.

«Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг. Сделайте для русского спорта хоть что-то по-настоящему хорошее — уйдите», — недавно обратилась через радиостанцию «Эхо Москвы» к российским спортивным функционерам и политикам, которые прикрывают «свои делишки» разговорами о внешнем враге кандидат в президенты России Ксения Собчак

Кроме того, она попросила «отойти от наших спортсменов».

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