«Решение по нашим скелетонистам — клоунада»

Российских скелетонистов лишили медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. В общем зачете домашних Игр Россия лишилась золота, завоеванного Александром Третьяковым . Очередной вердикт Международного олимпийского комитета (МОК) не оставил равнодушным российский спортивный мир.

«Обращение в CAS будет однозначно. Там будем добиваться справедливого решения. Потому что решение, вынесенное комиссией Освальда — клоунада, — заявил президент Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александр Зубков. — На рассмотрениях не было представлено ни одного доказательства или факта. И так ломать судьбы спортсменов — нельзя, поэтому мы пойдем до последнего и докажем, что мы и наши спортсмены — «чисты» и невиновны в этих ситуациях. Уверен, что все эти решения заранее спланированы. Разыгрывается какая-то клоунада. Для чего было делать заседание, если решение было спланировано заранее?»

Интересно, что Зубков, выступавший на Олимпиаде в Сочи в бобслее, и выигравший заветные золотые медали в двойках и четверках в качестве пилота, сам находится под расследованием комиссии Освальда.

«У меня нет слов, в наши дни очень сложно выстроить свою позицию. Меня постоянно спрашивают, справедливы ли действия МОК, виноваты ли спортсмены. Но вопрос совсем в другом, — отметил в интервью «Р-Спорт» бывший главный тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер, работавший с командой на той Олимпиаде. — Вопрос в том, существуют ли реальные доказательства вины спортсменов. Это первое. А во-вторых: кто несет ответственность за происходящее с допинг-пробой после того, как спортсмен ее сдал? В одном я уверен — эти спортсмены трудятся изо всех сил и делают это не только ради себя, но и для всей своей страны. И это крайне грустно, если их жизни будут разрушены без весомых на то причин, без конкретных ответов на все вопросы. Это не лучший момент, чтобы сваливать на них всю ответственность». Если у скелетонистов было найдено совсем немного царапин на пробирках с анализами, то у всей бобслейной команды Зубкова ситуация гораздо хуже, и ожидается, что в отношении российских бобслеистов скоро также будет вынесено негативное решение.

«Считаю, что лишение Александра олимпийского золота абсолютно неправильно. Те аргументы, на основании которых принималось МОК это решение, никто пока не видел. Нет мотивировочной части этого решения, — сказал Ростовцев. — Но если оно сделано на основании наличия царапин на баночках, где содержатся пробы Александра, то какое к этому отношению имеет сам спортсмен? Как сейчас организованна борьба с допингом на международном уровне — это не борьба с допингом, это беспредел. Это политика против нашей страны». Не остался в стороне от происходящего и трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев , давший комментарий «Сибирскому агентству новостей» после публикации решения МОК по российским скелетонистам.

«Мы еще не получили мотивировочную часть решения Международного олимпийского комитета (МОК) по делам Легкова и Белова, решение по которым было принято 1 ноября, не говоря уже о других четырех лыжниках, — отметила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. — Поэтому пока дата слушания апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) не назначена. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Если мы выиграем дело в Лозанне, то, безусловно, пойдем дальше и подадим против Ричарда Макларена иск о клевете и распространении фактов, не соответствующих действительности. Наши дела ведет швейцарская адвокатская контора, которая рассматривает все возможности защиты российских спортсменов». Напомним, что 23 ноября комиссия МОК рассмотрит допинговые дела российской биатлонистки Ольги Зайцевой , бобслеиста Алексея Воеводы и лыжниц Анастасии Доценко и Юлии Чекалевой.

«Понятно, что сбор всех доказательств и документов не такой быстрый процесс. Но почему мы тянули целых полтора года? За это время нас уже успели лишить медалей Сочи-2014, дисквалифицировать несколько федераций и отобрать этапы Кубка мира в зимних видах спорта, — цитируют Тихонова «Известия». — Когда были оглашены первые имена спортсменов из доклада, надо сразу было сразу обращаться в канадский суд, а мы в основном занимались разглагольствованием и ждали решения комиссии МОК. При этом изначально было понятно, что комиссия Освальда больше прислушается к Макларену и Родченкову, чем к нашей защите». А вот четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов , славящийся своими резкими комментариями, считает, что Россия упустила слишком много времени.