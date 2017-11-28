«Родченков манипулировал пробами из США»

В Следственном комитете России заявили, что способны доказать, что информатор WADA Григорий Родченков из США манипулировал с результатами тестирования спортсменов. Также СК утверждает, что бутылки для проб вскрыть невозможно.

Следственный комитет России утверждает, что способен доказать, что информатор WADA Григорий Родченков из США манипулировал с результатами тестирования спортсменов. Также СК утверждает, что бутылки для проб вскрыть невозможно, что опровергает утверждения о подмене анализов.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, СК получил доказательства, уязвимости базы Московской антидопинговой лаборатории, а также удаленного доступа и махинаций в ней информатора WADA Григория Родченкова. По словам ведомства, Родченков взаимодействовал с результатами тестирования российских спортсменов уже после выезда в США.

Петренко сообщила, что, невзирая на заявления президента WADA о получении определенных предложений о совместных исследованиях поступившего в распоряжение агентства электронного файла, предположительно являющегося базой данных лабораторной информационной системы (ЛИМС) Московского АДЦ, никаких «реальных шагов предпринято не было до настоящего времени».

Представитель СК также добавила, что следствие получило доказательства удаленного доступа к базе не только со стороны Родченкова, но также и Мигачева с Соболевским.

«Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и МОК», — отметила Петренко. По словам Петренко, представители WADA знали об уязвимости базы ЛИМС, еще до 2014 года они указывали Родченкову на эти прорехи в безопасности и необходимости блокировки удаленного доступа.

«В преддверии заседания МОК и решения вопроса о допуске российской сборной команды для участия в Олимпиаде в Пхенчхане Родченков через своего американского адвоката продолжает голословно и бездоказательно обвинять Россию в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов, обещая предоставить WADA, МОК и международным спортивным организациям дополнительные сведения и доказательства о якобы сокрытии на государственном уровне фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами», — заявила Петренко. По словам представителя Следственного комитета, обвинения Родченкова в применении допинга российскими спортсменами не имеют под собой оснований.

«По результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории РФ, сотрудников всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра следствием опровергнуты доводы Макларена и голословные утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей», — сказала представитель СК. Главное следственное управление СК продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении Родченкова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и уничтожении записей с допинг-пробами спортсменов сборной России.

Также опровергаются доводы о вскрытии на зимней Олимпиаде бутылок «Берег Кит» — контейнеров для сбора допинг-проб — и подмене в них положительных биопроб на отрицательные.

«Дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, в том числе описанными Маклареном и сотрудниками университета методами, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки», — подчеркнула она. Петренко отметила, что российские эксперты провели эксперименты, продемонстрировавшие, что вскрыть бутылки «Берег Кит» не представляется возможным.

«Конкретные факты совершенных им преступлений, связанных с манипуляциями результатами допинг-тестирования спортсменов, устанавливаются в ходе следствия», — заявила Петренко. Также, по мнению СК, уничтожив результаты сборов допинг-проб и обвинив Российскую Федерацию в проведении допинговой программы, Родченков тем самым скрыл результаты своей преступной деятельности в АДЦ.

«Он вышел на связь с определенными лабораториями и подтвердил данные о наличии схемы сокрытия допинга в России», — говорится в заявлении МОК. При этом в понедельник, 27 ноября, международный олимпийский комитет (МОК) выразил уверенность в том, что бывший глава МАДЛ Григорий Родченков предоставляет правдивую информацию о допинге в России.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к мнению, что Родченков говорит правду о схемах сокрытия употребления допинга в России, несмотря на то, что он был главным в данной схеме.

Кроме того, в МОК отмечают, что глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен получил свои данные не только от Родченкова.

Напомним, что за несколько дней до жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, которая состоится 1 декабря в Кремле, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступил с новым заявлением.

Через своего адвоката Джима Уолдена бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, бежавший в США в январе 2016 года, сообщил, что готов связаться с ФИФА и предоставить доказательства использования допинга отечественными футболистами.

В комментарии английскому изданию Daily Mail Уолден подчеркнул, что его клиент располагает данными о «десятках футболистов, включая членов сборной России», которые принимали запрещенные вещества. Также адвокат заверил, что его клиент не отступается от своих слов о том, что применение допинга поощрялось на государственном уровне — в том числе, и в таком проверяемом виде спорта, как футбол.

На данный момент Родченков скрывается в США, где его включили в программу защиты свидетелей. Экс-глава Московской лаборатории время от времени присылает Международному олимпийскому комитету (МОК) новые письма с обвинениями различных российских атлетов в приеме запрещенных стимуляторов.

На вопрос, готов ли Родченков «рискнуть» и выйти еще и на связь с ФИФА, Уолден твердо ответил: «Да. Звоните на мой телефон или пишите на электронную почту».

Это заявление юриста в прессе, должно быть, стало ответом на появившуюся информацию о том, что ФИФА якобы выразила желание связаться с Родченковым и получить дополнительные доказательства по данным из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

В ходе своего расследования Макларен пришел к выводу, что ряд российских футболистов, включая игроков, попавших в заявку сборной страны на чемпионат мира — 2014, принимали допинг, а государство умело скрывало этот факт.