Степановы просят отстранить Россию

«Российская допинговая система украла олимпийскую мечту у сотен спортсменов. Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде в Пхенчхане, то это будет несправедливо по отношению к «чистым» атлетам, и ваша комиссия может помешать этому», — сказал Степанов. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх — 2018. Об этом бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявил в интервью «Би-би-си»

По его словам, отстранение российской команды от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане может стать одной из важнейших побед в истории всего олимпийского движения.

Напомним, что Виталий Степанов является мужем российской легкоатлетики Юлии Степановой , которая в 2013-м была дисквалифицирована за допинг на два года — именно чета Степановых стала главным действующим лицом документального фильма немецкого телеканала ARD о запрещенных препаратах в российском спорте, ставшего общедоступным в 2014-м.

Впоследствии расследования показаний Степановых из данной ленты, режиссером которой стал журналист Хайо Зеппельт, привели к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — ее, к слову, не восстановили до сих пор — и массовому разбирательству в российском спорте по подозрению в существовании в оном поддержки допинга на государственном уровне.

Сама Степанова, отбывшая дисквалификацию, с недавнего времени может принимать участие в международных стартах, где также выступает часть «чистых» российских спортсменов, который были допущены до соревнований Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) под нейтральным флагом.

«Мы получили угрозы, большинство через социальные сети. Некоторые из них по-настоящему отвратительны. Например, стихотворение нашему сыну, где говорится, что его родители должны быть повешены. Кстати, речь идет о российском спортсмене», В данный момент чета Степановых проживает в США. При этом ранее супруги жаловались на угрозы в свой адрес, отмечая, что опасаются за свою безопасность.

«Мы очень рады, что у нас появилась возможность встретиться с главой МОК Томасом Бахом, ведь сейчас мы продолжаем борьбу с допингом и готовы поделиться своим опытом информирования, который был использован нами в России — благодарны МОК за эту возможность», — признался тогда Виталий. Куда положительнее информаторские заслуги Степановых в свое время оценил МОК — в конце 2016-го семья получила от комитета грант на тренировки спортсменки, тогда как ее мужу было предложено консультировать организацию по допинговым вопросам.

«Хотим показать другим спортсменам, что бороться с допингом необходимо, а организации будут поддерживать атлетов, которые хотят сделать спорт чище и справедливее. Юлия просит прощения за свои прошлые ошибки, за то, что молчала о применении допинга. Ее убедили, что допинг является единственным способом для атлета, чтобы быть конкурентоспособным на международном уровне. Также Степанов заявил, что он и его жена будут бороться с допингом и в дальнейшем.

Мы обязательно продолжим борьбу с допингом в будущем любыми возможными способами»,

Добавим, что на данный момент действительно существует вероятность пропуска Олимпийских игр — 2018 сборной России: окончательное решение по данному вопросу ожидается 5-6 декабря по итогам заседания членов организации в швейцарской Лозанне.

По некоторой информации, МОК может отстранить российскую команду, разрешив поездку в Пхенчхан всем «чистым» отечественным спортсменам, выступать которым придется, однако, под нейтральным флагом.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российская сторона даже не рассматривает вариант с выступлениями россиян в качестве нейтральных спортсменов.