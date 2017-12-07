The Guardian: «достоинство Олимпиады» унижает не РФ, а МОК

Guardian: «достоинство Олимпиады» унижает не Россия, а МОК и его приспешники

Как признаётся обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс, он «немного сочувствует Владимиру Путину » в связи с запретом Международного олимпийского комитета (МОК) на участие России в Олимпийских играх в Пхёнчхане. По его словам, Россия долгое время была страной «в духе МОК» — то есть готовой вкладывать большие деньги в спорт и допинг.

«Олимпийский комитет прекрасно знал, и знал уже много лет, что российские спортсмены — как и многие другие — были по уши в допинге», — уверен журналист.

Юлией Степановыми. По его словам, МОК много лет закрывал глаза на многочисленные свидетельства употребления допинга, даже когда эти доказательства в частном порядке передавались в сам Международный олимпийский комитет и «его смехотворное антидопинговое агентство», в частности российскими спортсменами Виталием

По убеждению автора статьи, МОК продемонстрировал своё истинное отношение осведомителям, когда не допустил Юлию Степанову до соревнований в Рио-де-Жанейро в 2016 году, однако разрешил участвовать в Играх другим спортсменам.

«Вот что международный спорт делает с теми, кто не играет по его правилам», — уверен обозреватель The Guardian.

«Если бы я был Путиным, я бы спросил Баха: «Почему три года назад я был чист, а теперь виновен? Ничего нового не произошло». И если ответом будет: «Потому что российский допинг был организован на государственном уровне», я бы сказал: «Хватит врать», — признаётся Дженкинс.

По мнению автора, транснациональные организации будут продолжать коррумпировать спорт до тех пор, пока их поддерживают их члены, в частности Британия и США, «в слепой погоне за спортивным престижем».

«Британские олимпийские чиновники знали о допинге, потому что о нём знал каждый спортсмен», — уверен Дженкинс. «Если об этом знают все, кроме публики, это не новость», — полагает журналист.

Как утверждает издание, в спортивный допинг вкладываются огромные капиталы, среди которых $15 млн штрафа для России выглядит ничтожной суммой.

По словам автора статьи, в коррупции можно обвинить не только МОК, но и другие спортивные организации, например Международную федерацию футбола (ФИФА). Так, вызывает вопросы выбор России и Катара для проведения двух ближайших чемпионатов мира по футболу.

«Любой спортсмен скажет вам, что талант может поднять тебя на вершину, но велико искушение начать употреблять допинг для того, чтобы удержаться на ней», — уверен Дженкинс.

Как отмечает журналист, на спортсменов давят собственные команды и государства, которые «воспринимают их медали как свои собственные» и используют их как доказательство величия страны.

«В этом отношении Великобритания хуже всех. Она тратит такие суммы на «завоевание медалей» из общественных средств, какие никогда не смогли бы себе позволить более бедные страны, и наказывает спортсменов, которые не смоли выиграть, урезая их доходы», — считает обозреватель газеты.

Однако МОК, удивительным образом, нашёл выход из этой ситуации: смотреть на спортсменов из «виновных» стран как на индивидуумов, а не как на представителей определённой страны, пишет автор. «Он должен пойти ещё дальше: он должен теперь относиться так ко всем спортсменам», — считает Дженкинс. По убеждению журналиста, спортсмены должны участвовать в Олимпиаде как «граждане мира».

Автор также не видит необходимости в проведении Олимпиады каждый раз в новом месте, «разоряя город за городом белыми слонами и чепухой о наследии». По мнению Дженкинса, Олимпийские игры из спортивного соревнования превратились в огромную индустрию, которая тратит баснословные суммы, не оставляя после себя никакого позитивного наследия. «Они просто спускают миллионы, а теперь уже и миллиарды на три недели спортивных соревнований», — уверяет журналист. Большинство олимпийских объектов, по его словам, после проведения олимпиад остаются невостребованными и не способствуют развитию спорта, как обещают чиновники.

По мнению обозревателя, большие спортивные соревнования могут радовать миллионы людей и при этом стоить лишь малую часть тех средств, что тратятся на них сейчас. И для этого совершенно необязательно разрушать молодые тела спортсменов допингом, уверен журналист.