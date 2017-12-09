Ещё
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России 

Газета.Ru 9 декабря 2017
Руководитель комиссии Международного олимпийского комитета по расследованию допинговой системы в России Самуэль Шмид рассказал, почему его комиссия не пыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным.
"Если бы мы исходили из того, что он замешан, мы бы попытались с ним поговорить. В докладе мы четко придерживаемся того, что мы не смогли установить, что Путин знал о происходящем", — цитирует Шмида Watson.
МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), вследствие чего россияне смогут выступить на Играх-2018 только в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что российские керлингисты поддержали идею выступления под нейтральным флагом.
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение