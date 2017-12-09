Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен

В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России

Руководитель комиссии Международного олимпийского комитета по расследованию допинговой системы в России Самуэль Шмид рассказал, почему его комиссия не пыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным

"Если бы мы исходили из того, что он замешан, мы бы попытались с ним поговорить. В докладе мы четко придерживаемся того, что мы не смогли установить, что Путин знал о происходящем", — цитирует Шмида Watson.

МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), вследствие чего россияне смогут выступить на Играх-2018 только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские керлингисты поддержали идею выступления под нейтральным флагом.