Корейцы поболеют за Россию 

На ежегодном Олимпийском собрании Олимпийского комитета России (ОКР) было принято решение одобрить участие российских спортсменов на зимние Игры в Пхенчхане — 2018, несмотря на вынужденную необходимость отказаться от своего национального флага и выступать под нейтральным. В свою очередь, в Южной Корее планируют создать специальную группу поддержки российских спортсменов
На ежегодном Олимпийском собрании было принято решение одобрить поездку российских спортсменов на Игры в Южной Корее в нейтральном статусе и под олимпийским флагом. Постановление вынес Олимпийский комитет России (ОКР). В заявлении организации также было отмечено, что чиновникам ОКР следует оказать поддержку, как выступающим в Пхенчхане спортсменам, так и тем, кто не получит приглашение на главное спортивное событие четырехлетия, либо сами откажутся от поездки в Южную Корею.
Решение ОКР не стало неожиданностью, так как в последние дни поддержку атлетов и отказ от бойкота выражали практически все известные российские политики, чиновники и функционеры, включая главу государства Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и президентов федерации почти по всем зимним видам спорта.
Отношение самих атлетов подтвердила председатель комиссии спортсменов ОКР олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, заявив, что не было «ни одного отказа от участия в Олимпиаде». В Кремле также поддержали решение ОКР, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно говорить только о поддержке со стороны президента», — цитирует Пескова ТАСС.
После завершения собрания министр спорта Павел Колобков выступил на заседании Совета Федерации, где коснулся темы санкций и даже нашел несколько положительных моментов.
«В разгар всей это истории мы получили разрешение на проведение в России множества международных соревнований. Мы продолжаем быть спортивной державой», — заявил чиновник.
Колобков также отметил, что его ведомство будет продолжать бороться за российских спортсменов и восстановление их в правах.
«Мы всегда отстаивали нашу правоту в отношениях с МОК и публично, и судебно. Такая работа проводилась и будет проводиться. Конечно, в этой ситуации уже надо занимать не оборонительную позицию», — призвал двукратный олимпийский чемпион по фехтованию.
В свою очередь оргкомитет Олимпиады-2018 поприветствовал решение о поддержке участия в Играх российских спортсменов. Глава оргкомитета Ли Хи Бом назвал его благоприятным, а также выразил надежду, что на церемонии закрытия россияне пройдут под государственным флагом.
«Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия Олимпиады», — цитирует функционера агентство Ренхап.
Поддержка России со стороны Южной Кореи с каждым днем ощущается все сильнее. Так, председатель правящий в стране Объединенной демократической партии Чу Ми Э заявила, что в Корее планируется создать специальную группу поддержки российских спортсменов.
Это произошло во время ее встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с председателем правящей в Республике Корея Объединенной демократической партии госпожой Чу Ми Э. В ходе встречи госпожа Чу Ми Э сообщила о намерении корейской стороны создать группу поддержки российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане», — сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Володин, в свою очередь, выразил благодарность Чу Ми Э.
«Выражаю вам слова благодарности за поддержку российских спортсменов. Для наших ребят будет важна поддержка Кореи — страны, принимающей Олимпиаду», — сказал председатель Госдумы.
Увы, одновременно с новостями хорошими, появляются и печальные. МОК продолжает применять санкции к российским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде в Сочи, которые основаны на расследовании комиссии Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян.
МОК пожизненно отстранил от Олимпиад и аннулировал сочинские результаты шестерых российских хоккеисток Инны Дюбанюк, Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Анны Шибановой, Галины Скибы и Екатерины Смоленцевой.
Шибанова и Смоленцева уже заявили о своем несогласии с решением МОК и объявили о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Напомним, что решением Международном олимпийском комитета (МОК), ОКР был лишен членства в организации, вице-премьер по делам спорта Виталий Мутко пожизненно отстранен от всех будущих Олимпиад, а всем сотрудникам Минспорта России отказано в аккредитации на Игры в Корее.
Еще одним пунктом санкций стало обязательство ОКР выплатить сумму в $15 млн в качестве возмещения расходов на расследования, проводившиеся комиссиями МОК.
В случае выполнения всех условий, предписанных комитетом, ОКР может быть восстановлен в правах в последний день Олимпиады, и российские атлеты смогут присутствовать на церемонии закрытия под флагом страны.