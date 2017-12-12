Корейцы поболеют за Россию

На ежегодном Олимпийском собрании Олимпийского комитета России (ОКР) было принято решение одобрить участие российских спортсменов на зимние Игры в Пхенчхане — 2018, несмотря на вынужденную необходимость отказаться от своего национального флага и выступать под нейтральным. В свою очередь, в Южной Корее планируют создать специальную группу поддержки российских спортсменов

На ежегодном Олимпийском собрании было принято решение одобрить поездку российских спортсменов на Игры в Южной Корее в нейтральном статусе и под олимпийским флагом. Постановление вынес Олимпийский комитет России (ОКР). В заявлении организации также было отмечено, что чиновникам ОКР следует оказать поддержку, как выступающим в Пхенчхане спортсменам, так и тем, кто не получит приглашение на главное спортивное событие четырехлетия, либо сами откажутся от поездки в Южную Корею.

Решение ОКР не стало неожиданностью, так как в последние дни поддержку атлетов и отказ от бойкота выражали практически все известные российские политики, чиновники и функционеры, включая главу государства Владимира Путина , премьера Дмитрия Медведева и президентов федерации почти по всем зимним видам спорта.

«Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно говорить только о поддержке со стороны президента», — цитирует Пескова ТАСС. Отношение самих атлетов подтвердила председатель комиссии спортсменов ОКР олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая , заявив, что не было «ни одного отказа от участия в Олимпиаде». В Кремле также поддержали решение ОКР, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«В разгар всей это истории мы получили разрешение на проведение в России множества международных соревнований. Мы продолжаем быть спортивной державой», — заявил чиновник. После завершения собрания министр спорта Павел Колобков выступил на заседании Совета Федерации , где коснулся темы санкций и даже нашел несколько положительных моментов.

«Мы всегда отстаивали нашу правоту в отношениях с МОК и публично, и судебно. Такая работа проводилась и будет проводиться. Конечно, в этой ситуации уже надо занимать не оборонительную позицию», — призвал двукратный олимпийский чемпион по фехтованию. Колобков также отметил, что его ведомство будет продолжать бороться за российских спортсменов и восстановление их в правах.

«Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия Олимпиады», — цитирует функционера агентство Ренхап. В свою очередь оргкомитет Олимпиады-2018 поприветствовал решение о поддержке участия в Играх российских спортсменов. Глава оргкомитета Ли Хи Бом назвал его благоприятным, а также выразил надежду, что на церемонии закрытия россияне пройдут под государственным флагом.

Поддержка России со стороны Южной Кореи с каждым днем ощущается все сильнее. Так, председатель правящий в стране Объединенной демократической партии Чу Ми Э заявила, что в Корее планируется создать специальную группу поддержки российских спортсменов.

Вячеславом Володиным. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с председателем правящей в Республике Корея Объединенной демократической партии госпожой Чу Ми Э. В ходе встречи госпожа Чу Ми Э сообщила о намерении корейской стороны создать группу поддержки российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане», — сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Это произошло во время ее встречи с председателем Госдумы

Володин, в свою очередь, выразил благодарность Чу Ми Э.

«Выражаю вам слова благодарности за поддержку российских спортсменов. Для наших ребят будет важна поддержка Кореи — страны, принимающей Олимпиаду», — сказал председатель Госдумы.

Увы, одновременно с новостями хорошими, появляются и печальные. МОК продолжает применять санкции к российским спортсменам, выступавшим на Олимпиаде в Сочи, которые основаны на расследовании комиссии Дениса Освальда , занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян.

Шибанова и Смоленцева уже заявили о своем несогласии с решением МОК и объявили о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что решением Международном олимпийском комитета (МОК), ОКР был лишен членства в организации, вице-премьер по делам спорта Виталий Мутко пожизненно отстранен от всех будущих Олимпиад, а всем сотрудникам Минспорта России отказано в аккредитации на Игры в Корее.

Еще одним пунктом санкций стало обязательство ОКР выплатить сумму в $15 млн в качестве возмещения расходов на расследования, проводившиеся комиссиями МОК.