Названы главные спортивные события 2018 года

Мундиаль в России, Олимпиада в Пхёнчхане и ЧМ по хоккею: главные спортивные события 2018 года

В мире спорта 2018 год будет очень насыщенным. В феврале пройдут зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, а летом Россия впервые в истории примет чемпионат мира по футболу. И, конечно же, пройдут первенства планеты по многим видам спорта. О том, за какими событиями стоит следить в новом году — в материале RT Чемпионат мира по хоккею с мячом

Место проведения: Хабаровск, Россия.

Сроки проведения: 29 января — 4 февраля

Программу главных спортивных событий 2018 года открывает 38-й чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске. Волей жребия российская сборная и её извечные соперники в лице шведов встретятся друг с другом на групповом этапе. На предыдущем первенстве россияне впервые с 2012 года не смогли завоевать золотые медали, проиграв в решающем поединке именно «тре крунур». Домашний турнир станет идеальным местом для реванша.

XXIII Зимние Олимпийские игры

Место проведения: Пхёнчхан, Южная Корея

Дата проведения: 9 — 25 февраля

Одно из главных спортивных событий года стартует спустя пять дней после окончания первенства по бенди — в южнокорейском Пхёнчхане состоится открытие зимней Олимпиады. Для российских болельщиков событие омрачено решением Международного олимпийского комитета, отстранившего Россию от участия в Играх. Спортсменам разрешено выступать на турнире под нейтральным флагом, а сборная будет называться «Олимпийские атлеты из России». При этом команда обещает быть одной из самых многочисленных на турнире — президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил предварительный состав делегации в 200 человек.

Ещё одной потерей станет отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги. Руководители НХЛ и МОК так и не смогли прийти к компромиссу в вопросе участия хоккеистов в Играх, в результате чего лига отказалась вносить изменения в календарь и отпускать своих спортсменов на турнир. Зрителям Игр не посчастливится увидеть в деле Александра Овечкина Никиту Кучерова , Сидни Кросби и др.

Ледяная скульптура олимпийских колец во время зимнего фестиваля в Пхёнчхане

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении

Место проведения: Бирмингем, Великобритания

Дата проведения: 1 — 4 марта

Во второй раз в истории чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении пройдёт в английском Бирмингеме. Всего на турнире будет разыграно 26 комплектов медалей, среди которых награды в прыжках в высоту, толкании ядра и пятиборье. Участие россиян в данном турнире пока под вопросом. Из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики, спортсмены из России вынуждены выступать на турнире в нейтральном статусе, запрашивая разрешение у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В настоящий момент заявки на участие в соревнованиях подали 48 человек, их рассмотрение начнётся с первых дней января.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Место проведения: Чанчунь, Китай

Дата проведения: 3 — 4 марта

Первым крупным соревнованием по зимним видам спорта после Олимпиады 2018 года станет мировое первенство по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. 49-й чемпионат мира пройдёт в китайском Чанчуне, а всего на соревнованиях выступят 56 спортсменов. Россияне вправе рассчитывать на награды как в мужских, так и в женских гонках, особые надежды возлагаются на лидера общего зачёта нынешнего сезона Дениса Юскова , а также Екатерину Шихову , занимающей четвёртую строчку в классификации.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье

Место проведения: Амстердам, Нидерланды

Дата проведения: 9 — 10 марта

Шесть дней спустя спортсмены переберутся из Китая в Нидерланды, где будут соревноваться в классическом многоборье. Последняя награда россиян в данной дисциплине датирована 2015 годом — серебряную медаль чемпионата мира в Калгари завоевал Юсков. Помимо него, претендовать на самые высокие места будет Павел Кулижников , завоевавший в нынешнем сезоне золото с рекордом трассы на этапе Кубка мира в Херенвене.

XII Зимние Паралимпийские игры

Место проведения: Пхёнчхан, Южная Корея

Дата проведения: 9 — 18 марта

Паралимпиада в Пхёнчхане может стать вторым подряд главным стартом четырёхлетия для спортсменов с ограниченными возможностями, который пройдёт без России. Из-за разгоревшегося допингового скандала отечественные паралимпийцы не смогли выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и с тех пор членство Паралимпийского комитета России так и не было восстановлено. Окончательное решение об участии россиян в турнире будет принято на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета, который пройдёт с 26 по 28 января.

Турнир претендентов по шахматам

Место проведения: Берлин, Германия

Дата проведения: 10 — 28 марта

Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин

Место проведения: Норт-Бей, Канада

Дата проведения: 17 — 25 марта

Женская сборная России по кёрлингу прибудет на турнир в Норт-Бее в статусе действующих вице-чемпионок мира. Годом ранее команда во главе со скипом Анной Сидоровой впервые в истории страны дошла до решающего матча мирового первенства, где уступила канадкам. Однако позднее на чемпионате Европы россиянки выступили не так удачно. Заняв пятое место в групповом этапе, они остановились в шаге от выхода в плей-офф соревнований.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Место проведения: Милан, Италия

Дата проведения: 19 — 25 марта

Мировое первенство по фигурному катанию 2017 года, которое проходило в Хельсинки, запомнилось российским болельщикам потрясающим выступлением Евгении Медведевой , завоевавшей золотую медаль, а также установившей два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов. На турнире в Милане Россия будет представлена во всех дисциплинах, а в женском одиночном катании и в соревновании спортивных парах и вовсе будет иметь максимальное количество участников.

Чемпионат Европы по дзюдо

Место проведения: Тель-Авив, Израиль

Дата проведения: 26 — 29 апреля

В конце апреля в Израиле пройдёт первенство Европы по дзюдо. Российские спортсмены приедут на него в статусе одних из главных фаворитов турнира. В 2017 году на чемпионате в Польше они завоевали 10 медалей, две из которых высшего достоинства, и заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив по количеству золотых наград только французам.

Чемпионат Европы по борьбе

Место проведения: Каспийск, Россия

Дата проведения: 30 апреля — 6 мая Вторым крупным международным турниром в России станет чемпионат Европы по борьбе, который пройдёт в Каспийске. Россияне традиционно являются главными претендентами на победу в соревнованиях, о чём явно свидетельствуют результаты прошлогоднего турнира — на чемпионате в Сербии они завоевали 16 медалей, пять из которых — золотые. Составить конкуренцию отечественным атлетам постараются борцы из Турции, Азербайждана и Грузии.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Место проведения: Копенгаген и Хернинг, Дания

Дата проведения: 4 — 20 мая 82-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт в мае в Дании. Российская сборная постарается прервать серию без побед и впервые за четыре года стать лучшей командой планеты. На последних турнирах россияне не опускались ниже третьего места, дважды став бронзовыми призёрами турнира, и однажды завоевав серебро. Возможно, отсутствие возможности выступить на Олимпиаде подстегнёт хоккеистов НХЛ отправится на мировое первенство, и мы станем свидетелями одного из самых захватывающих турниров по хоккею в последние годы.

Финал Лиги Европы по футболу

Место проведения: Лион, Франция

Дата проведения: 16 мая Обладатель второго по значимости трофея клубного европейского футбола будет определён в середине мая на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Перед началом плей-офф российские болельщики могут быть преисполнены оптимизма — участие в турнире продолжают сразу четыре российских клуба. Московские «Спартак» , ЦСКА, «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» имеют все шансы на то, чтобы не только далеко пройти по сетке турнира, но выиграть его. Ведь опыт побед имеется: в предыдущем десятителии ЦСКА и «Зенит» уже завоёвывали трофей, тогда носивший название Кубок УЕФА

Финал Лиги чемпионов по футболу

Место проведения: Киев, Украина

Дата проведения: 26 мая Десятью днями позднее станет известно и имя лучшего футбольного клуба Европы. Череда футбольных праздников продолжится на Олимпийском стадионе в Киеве, где пройдёт финал Лиги чемпионов. К сожалению, плей-офф турнира пройдёт без российских клубов, не сумевших преодолеть барьер группового этапа. Последние два года обладателем главной награды становится мадридский «Реал» , что ранее не удавалось ни одной команде. Сможет ли королевский клуб сотворить невозможное и в третий раз подряд поднять заветный трофей над головой? Это станет одним из главных вопросов для футбольных фанатов. Но первый шаг к завоеванию кубка будет для испанцев очень сложным — в 1/8 финала турнира их соперником станет французский «Пари Сен-Жермен» во главе с самым дорогим футболистом мира Неймаром.

Чемпионат мира по футболу

Место проведения: Россия

Дата проведения: 14 июня — 15 июля

Главным событием года для россиян безусловно станет чемпионат мира по футболу. Россия впервые в истории примет на своей территории мундиаль, который обещает быть грандиозным. 64 матча пройдут в 11 городах страны на 12 стадионах, большинство из которых было построено специально для турнира, а главный из них — московские «Лужники» — прошёл процедуру реконструкции. В июне в Россию приедет 31 лучшая команда мира, в числе которых и действующие чемпионы мира — немцы —, сборная Португалии с Криштиану Роналду и национальная команда Аргентины во главе с Лионелем Месси

К сожалению миллионов болельщиков, на турнире не выступят четырёхкратные чемпионы мира итальянцы, а также сборная Нидерландов. Под вопросом остаётся и участие Испании, которые могут пропустить турнир из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации страны.

Россия как хозяйка первенства не участвовала в отборочном турнире и попала на чемпионат мира напрямую. Соперниками по группе российской сборной стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по регби-7

Место проведения: Сан-Франциско, США Дата проведения: 20 — 22 июля

Эстафету у чемпионата мира по футболу примет турнир по регби-7. Седьмое в истории первенство мира пройдёт в американском Сан-Франциско, а участие в нём примут 23 команды в мужском турнире и 16 — в женском. Российские регбисты поедут на турнир в статусе лучших в Европе, а противостоять им будут действующие обладатели трофея новозеландцы и чемпионы Олимпийских игр из Фиджи.

Чемпионат Европы по летним видам спорта

Место проведения: Германия / Шотландия

Дата проведения: 2 — 12 августа

В 2018 году впервые в истории пройдёт объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта, странами—организаторами которого выступят Германия и Шотландия. Со 2 по 12 августа в Глазго пройдёт турнир, который объединит в себе такие дисциплины, как плавание, велоспорт, триатлон и другие. В Берлине с 7 по 12 августа будут разыграны 48 комплектов медалей в лёгкой атлетике. Ожидается, что общее количество участников первенств составит около 4,5 тыс. атлетов, а главным вопросом для болельщиков из России является то, в каком статусе спортсмены страны выступят на соревнованиях. До турнира целых восемь месяцев, что оставляет надежды на полное восстановление ВФЛА и смену нейтрального флага на российский триколор.

Чемпионат мира по современному пятиборью

Место проведения: Мехико, Мексика

Дата проведения: 1 — 10 сентября

Осеннюю программу турниров открывает мировое первенство по современному пятиборью, которое в 2018 году пройдёт в мексиканской столице. Атлеты будут демонстрировать своё мастерство в конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании, а российские болельщики вправе рассчитывать на успешное выступление отечественных спортсменов, завоевавших на прошлогоднем турнире по одной медали каждого из достоинств. Помимо прочего, в ноябре Международный союз современного пятиборья признал сборную России лучшей командой года, а чемпионку мира 2017 года Гульназ Губайдуллину — лучшей спортсменкой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике

Место проведения: София, Болгария

Дата проведения: 10 — 16 сентября

Мировое первенство по художественной гимнастике в 2018 году пройдёт в столице Болгарии. Прошлый турнир завершился триумфом российских спортсменок, которые завоевали все пять золотых медалей в одиночных выступлениях и две из трёх возможных в групповых соревнованиях. Сёстры Дина и Арина Аверины на двоих завоевали 10 медалей, лишь одна из которых стала бронзовой. Подтвердить статус сильнейших гимнасток мира они постараются на первенстве в Софии.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин

Место проведения: Италия / Болгария

Дата проведения: 10 — 30 сентября

Продолжит программу осенних турниров мировое первенство по волейболу среди мужчин, матчи которого пройдут в болгарских Русе, Софии, Варне и Пловдиве, а также в итальянской Флоренции и Турине. Российская команда будет выступать на турнире в статусе лучшей команды Европы и попробует реабилитироваться за неудачное выступление в прошлый раз. Четырьмя годами ранее волейболисты из России не смогли выйти в полуфинал турнира, заняв последнее место в третьем групповом турнире, и в итоге стали лишь пятыми. Соперниками россиян по группе стали команды США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин

Место проведения: Япония

Дата проведения: 30 сентября — 21 октября

Вслед за мужским чемпионатом мира стартуют соревнования среди женщин. В шести городах Японии 24 лучшие команды мира поборются за главный трофей соревнований. Российская команда попала в группу C, а её соперниками стали сборные Тринидада и Тобаго, Таиланда, Азербайджана, Южной Кореи и США. В последнем году отечественные спортсменки переживали не лучший период: на чемпионате Европы они не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, а после остались без тренера — пост наставника команды покинул Константин Ушаков

Чемпионат мира по самбо

Место проведения: Бухарест, Румыния

Дата проведения: 9 — 11 ноября

Свою победную поступь на мировых первенствах по самбо россияне постараются продолжить в Румынии. На турнире 2017 года в Сочи отечественные атлеты завоевали 17 золотых медалей из 27 возможных, став победителями в командном зачёте во всех трёх видах программ: мужских и женских соревнованиях, а также в боевом самбо.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам

Место проведения: Лондон, Великобритани

Дата проведения: 9 ноября — 28 ноября

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в третий раз в карьере будет защищать звание лучшего гроссмейстера планеты. Его соперник определится на турнире претендентов в марте, а спустя более семи месяцев пройдёт поединок за шахматную корону. В последний раз соперником Карлсена был россиянин Сергей Карякин, до последнего сражавшийся за главный трофей. 12 партий завершились с равным счётом 6:6, а на тай-брейке сильнее оказался спортсмен из Норвегии.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде

Место проведения: Ханчжоу, Китай

Дата проведения: 7 — 11 декабря

Завершит спортивный год мировое первенство по плаванию в 25-метровом бассейне. На короткой воде россияне традиционно выступают успешно: в 2016 году они стали третьими в общекомандном зачёте, завоевав 14 медалей, шесть из которых были золотыми. В актив себе сборная России может занести и чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года, где они стали четвёртыми в общей классификации. Побороться с лидерами мирового плавания в лице США будет сложно, но сразиться за вторую строчку с британцами и венграми россиянам по силам.