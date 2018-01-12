Хакеры атакуют Олимпиаду

Fancy Bears атакуют Олимпиаду

Американская компания, работающая в сфере компьютерной безопасности, предупредила, что российские хакеры могут провести атаки во время стартующих в феврале в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх.

Американская компания ThreatConnect Inc, работающая в сфере компьютерной безопасности, опубликовала на своем официальном сайте заявление о том, что российские хакеры готовят атаки во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Под угрозой в первую очередь находятся сайты антидопинговых агентств. К таким выводам в ThreatConnect Inc пришли после регистрации в сети трех новых доменов, копирующих официальные сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

Американская компания не утверждает, что домены будут обязательно использоваться со злым умыслом, но при этом сообщает, что они могут представлять собой базу для последующих атак.

Напомним, что в последние дни тема потенциально российских хакеров из группы Fancy Bears вновь стала особенно актуальной, когда ими были опубликованы новые данные о мировом спорте.

На своем официальном сайте Fancy Bears опубликовали заявление, что ими был получен доступ «к переписке официальных лиц Международного олимпийского комитета (МОК). Эти письма и документы указывают на то, что европейцы и англосаксы борются за власть и финансовое влияние в спортивном мире.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) со штаб-квартирой в Монреале, Канада, при поддержке Олимпийского комитета Соединенных Штатов (USOC) объявила крестовый поход против МОК под предлогом защиты чистого спорта. Национальные антидопинговые агентства США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран присоединились к WADA и USOC под руководством iNADO».

«Настоящие намерения коалиции во главе с англосаксами гораздо менее благородны, чем война против допинга. Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства Олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных народов, — говорится в заявлении на сайте Fancy Bears. Более того, хакеры обвинили Всемирное антидопинговое агентство в попытке передела сфер влияния в мировом спорте, а также заявили, что канадский профессор Ричард Макларен изначально получил от WADA заказ по дискредитации российского спорта, чтобы убрать страну из международного олимпийского движения.

— Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира.

Об этом свидетельствует сообщение генерального директора USOC Скотта Блэкмуна , направленное Генеральному директору МОК Кристофу Де Кепперу. Американский чиновник от имени организации призывает к выводу WADA из юрисдикции МОК, благодаря чему Агентство будет уполномочено проверять и наказывать виновных спортсменов.

Другими словами, WADA готово стать супер-хищником в спортивном мире и будет иметь исключительное право решать, кто прав или кто виноват.

По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду МакЛарену был дан четкий политический заказ изгнания российской команды из Игр и дискредитации МОК и всего олимпийского движения».

Кроме того, Fancy Bears установили, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР)

Отмечается, что член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором Международного олимпийского комитета Ричардом Баджеттом . Компания Bryan Cave известна тесным сотрудничеством с ФБР.

Fancy Bears также сообщили, что один из лучших сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР. Также представители хакерской группировки вскрыли сообщения Ричарда Макларена, где он указывает, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР.

«Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявила в ответ менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран. Дюббей является членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР, а также начальником отдела разведки 5 Stones intelligence в Великобритании и Европе.

Никакой иной реакции от официальных лиц Всемирного антидопингового агентства или МОК на данную информацию до сих пор не последовало.