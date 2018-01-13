РФ предложили новую «грозную» символику на ОИ-18

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в видеообращении в своем Instagram предложил отправить российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, используя вместо символики надпись «СССР» на форме.

«Меня, как и многих из вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом и непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем — давайте напишем «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему, это будет просто символика», — призвал Запашный, попросив подписчиков делиться его идеей.

Кроме того, он напомнил, СССР в мире боялись даже больше, чем России.

«Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся, пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех», — заключил Запашный.

Видеообращение предсказуемо вызвало много критических замечаний и взаимных оскорблений комментаторов, многим из которых идея показалась крайне абсурдной.

«Вы уже принимали сегодня антипатриотит?», «Чотко!», «Согласен с Эдгардом! СССР!», «Когда они последний раз кого рвали? Пусть дома сидят. Деньги экономят. Может лучше заняться развитием спорта в стране?», «СССР это уже история… и дважды в одну реку не войдёшь… Византия тоже была империя))) Надо сейчас вкладывать в спорт и поднимать его, надо сегодняшнюю Россию заставить уважать», «Написать можно что угодно… хоть волшебник из страны Оз», «Он подумал…есть чем?», «Вызывайте санитаров», — пишут пользователи Сети.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россия в ней участия принимать не будет. В начале месяца МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за обвинений в систематическом нарушении антидопинговых правил. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.