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Россия готовит ответ на отстранение от Олимпиады
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Россия готовит ответ на отстранение от Олимпиады 

ТК «Звезда» 15 января 2018
В Совете Федерации отметили, что в настоящее время идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной России от Игр в Пхенчхане.
Москва намерена призвать некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства к ответу, а после завершения Олимпийских игр введет против них ограничительные меры.
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С таким заявлением выступил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.
По его словам, в настоящее время идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной России от Игр в Пхенчхане.
Как сообщает сайт «Известия» со ссылкой на два информированных парламентских источника, речь может идти «о почти десятке персон», однако не все они являются функционерами агентства. По словам собеседников, речь идет не только об отдельных чиновниках WADA, а также о тех, кто принимал участие в деятельности, ставшей результатом несправедливого отстранения сборной от Олимпиады.
«Речь идет о почти десятке человек, чью деятельность необходимо изучить. Среди них есть граждане США и Великобритании», — сообщает источник.
Также в Совете Федерации отметили, что намерены изучить вопрос о возможной причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Климов подчеркнул, что решение о привлечении к ответственности лиц, которые виновны в отстранении российской сборной от Игр, было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.
«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры»,
— подчеркнул он.
Климов также призвал «вывести на чистую воду» таких людей и «принять соответствующие меры». Он отметил, что в настоящее время главной задачей является дать возможность нашим спортсменам «достойно выступить», а уже после окончания Игр-2018 определить виновных и «раздать им по заслугам».
Также сообщается, что речь может идти о персональных мерах, в частности — о возбуждении дел, включая уголовные, а также об ограничении въезда на территорию Российской Федерации.
Ранее глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер сказал, что завершено расследование по подлинности базы данных, которые предоставил один из информаторов.
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