СССР возродится на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет рассмотрит вопрос об участии сборной России в зимних Олимпийских играх — 2018 под флагом СССР. На церемонии награждения отечественных атлетов предлагается включать советский гимн, музыка которого совпадает с российским.

Сборная России может выступить на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018 под флагом СССР. Изначально эта идея возникла у пользователей интернета, а в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что будут рассматривать подобные инициативы на заседании своей специальной комиссии, которая занимается вопросами «олимпийцев из России» (OAR) — атлетов, которые примут участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Кроме того, на церемонии награждения предлагается использовать гимн СССР, тем более что его музыка совпадает с современным гимном страны.

Учитывая, что на Олимпиаде обычно звучит композиция без слов, на торжественной церемонии будет невозможно отличить советский гимн от российского.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — приводит сообщение Международного комитета «Р-Спорт».

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК отстранил всю сборную России от участия в Играх, обвинив отечественных спортсменов в антидопинговых нарушениях.

Шанс поехать на главные старты четырехлетия предоставили только «чистым» атлетам, которые ранее никогда не имели проблем с запрещенными веществами. По этой причине, например, лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев не получил допуска до Игр: 14 лет назад он был наказан дисквалификацией за стимуляторы из «черного» списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Что касается спортсменов с кристально чистой репутацией, то им тоже придется смириться с рядом существенных ограничений, главным из которых является запрет на национальную символику.

МОК выпустил целый список требований к тому, как должна выглядеть экипировка нейтральных атлетов из России.

В частности, государственный герб и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) должны быть заменены на изображение олимпийских колец, а привычные обозначения принадлежности к стране, например, слова «Russia» и «RUS» — на надписи «Olympic Athlete from Russia» (олимпийские атлеты из России) и «OAR» соответственно.

Цвета, использованные при оформлении костюмов, не должны складываться во флаг России. МОК уже пообещал проконтролировать неукоснительное соблюдение этих правил: перед производством экипировки россияне должны сначала получить одобрение у сотрудников Комитета.

Ранее обойти эти ограничения предлагали при помощи георгиевской ленты, которая используется как элемент Боевых знамен гвардейских частей вооруженных сил России и является символом победы в Великой Отечественной войне.

«А я бы георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную георгиевскими лентами. Почему нет?» — заявил Воевода в комментарии «Интерфаксу».

Спортсмен выразил уверенность, что этот символ победы и доблести способен поднять дух российских атлетов и мотивировать их на успешное выступление на Олимпиаде-2018.

К своему отстранению Воевода отнесся по-философски, как и к необходимости выступать под нейтральным флагом.

«Показали современную Россию, сильную Россию — это кого-то напугало. Наконец, и обо мне вспомнили, теперь есть повод подать в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — заявил бобслеист.

Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев предложил еще один вариант борьбы с запретом российской символики. Чиновник призвал спортсменов привезти в Пхенчхан флажки своих регионов:

«В соответствии с решением Международного олимпийского комитета, российский триколор нашим спортсменам пронести будет нельзя, но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не станет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на Играх».

Обе идеи неплохо справляются с задачей восполнить отсутствие российской символики на Играх, однако будет любопытно посмотреть, что произойдет, если МОК позволит отечественным спортсменам выступить под флагом СССР.