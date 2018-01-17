СКР уличил Родченкова во лжи

Следственный комитет России уличил Родченкова во лжи

"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование", — цитирует ТАСС официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Следственный комитет России представил общественности дополнительные доказательства, которые опровергают слова Григория Родченкова о ночной подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Выяснилось, что исследование проб происходило в дневное время.

Таким образом, по словам представителя следствия, "опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые "чистые", и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов".