Почему серый: выбран цвет России на Олимпиаде

Zasport опубликовал эскизы «нейтральной» формы российских олимпийцев

Официальный экипировщик российских атлетов на Олимпиаде-2018 представит эскизы формы для выступления в Пхенчхане. В элементах одежды преобладает серый цвет, а любые намеки на флаг или герб России аккуратно сведены на нет.

«Наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом, — напомнила фирма в выпущенном релизе. — На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде. Эскизы «нейтральной» формы были одобрены Международным олимпийским комитетом и, согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР». Компания по производству спортивной одежды Zasport, с начала 2017 года являющаяся официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, представила эскизы формы отечественных атлетов для Игр в Пхенчхане-2018. Выполнена она в довольно мрачных, не ярких тонах, и принципиально не похожа на те варианты от предыдущей компании-партнера, в которых спортсмены выступали в Сочи-2014.

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (Олимпийский спортсмен из России. — «Газета.Ru» ). Отметим, что ранее МОК одобрил дизайн парадной формы россиян.

По сообщению Zasport, экипировка российских атлетов, которые поедут на ОИ, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно.

Презентация обычной олимпийской формы сборной России состоялась в конце ноября прошлого года в Москве. За неделю до вынесения санкций по линии МОК, запретивших ОКР выставлять на ОИ официальную команду, Zasport представил экипировку в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами.

Также была представлена повседневная одежда спортсменов, выдержанная в такой же цветовой гамме. Собственно, она осталась прежней — но теперь цвета представлены в разных пропорциях.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК отстранил всю сборную России от участия в Играх, обвинив отечественных спортсменов в антидопинговых нарушениях.

Шанс поехать на главные старты четырехлетия предоставили только «чистым» атлетам, которые ранее никогда не имели проблем с запрещенными веществами. По этой причине, например, лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев не получил допуска до Игр: 14 лет назад он был наказан дисквалификацией за стимуляторы из «черного» списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Таким образом, так и не реализованными остались оригинальные идеи по дизайну формы россиян для корейских Игр. Например, лишенный двух золотых медалей за Сочи бобслеист Алексей Воевода , ныне депутат Госдумы , недавно предложил украсить экипировку георгиевской лентой, которая используется как элемент Боевых знамен гвардейских частей вооруженных сил России и является символом победы красной армии в Великой Отечественной войне.

Спортсмен выразил уверенность, что этот символ победы и доблести способен поднять дух российских атлетов и мотивировать их на успешное выступление на Олимпиаде-2018.

К своему отстранению Воевода отнесся по-философски, как и к необходимости выступать под нейтральным флагом.

«В соответствии с решением МОК, российский триколор нашим спортсменам пронести будет нельзя, но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не станет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на Играх». Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев предложил еще один вариант борьбы с запретом российской символики. Чиновник призвал спортсменов привезти в Пхенчхан флажки своих регионов:

Всерьез обсуждался и еще один вариант: выступить под флагом СССР, а на церемониях награждения использовать гимн этой несуществующей с 1991 страны.

На Олимпиаде представителям делегации России категорически запрещено использовать на экипировке товарный знак «Team Russia», а на форме олимпийцев могут присутствовать один или два цвета национального флага, которые при этом не должны складываться в флаг страны в дизайне формы.