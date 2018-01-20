111 россиян не пускают в Пхенчхан

111 российских спортсменов из пятисот, на участие которых в Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане подал заявки Олимпийский комитет России, были отвергнуты Международным олимпийским комитетом.

Международный олимпийский комитет (МОК) не одобрил 111 из 500 заявок российских спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале.

Список, поданный Олимпийским комитетом России (ОКР), был существенно сокращен, и аккредитацию на участие в Играх как «олимпийские атлеты из России» на данный момент могут получить только 389 спортсменов.

Как сообщает пресс-служба МОК, 111 спортсменов не прошли проверку комиссии, которая рассматривала кандидатуры россиян на участие в Олимпиаде.

Также сообщается, что в списке предварительно допущенных до Пхенчхана-2018 российских атлетов, которых МОК дисквалифицировал пожизненно ранее, и ни одного, в карьере которого было отстранение за употребление запрещенных препаратов.

80% предварительно допущенных спортсменов не принимали участия в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за событий на которых и разразился самый масштабный допинговый скандал в истории спорта.

В двух своих докладах для МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) канадский профессор Ричард Макларен обвинил Россию в подтасовке допинг-проб спортсменов страны на Играх-2014, а также в наличии государственной системы поддержки допинга.

ОКР был лишен аккредитации в МОК 5 декабря после окончания работ комиссий под руководством Дениса Освальда Самуэля Шмида , изучавших якобы существовавшие манипуляции с допинг-тестами россиян в Сочи и существование той самой государственной системы поддержки допинга соответственно.

В результате работы этих комиссий Россия лишилась большого количества медалей Сочинской Олимпиады и утратила первое место в общекомандном зачете тех Игр, а также потеряла право отправить в Пхенчхан свою национальную команду.

В Южной Корее под запретом будет российская символика, включая флаг и национальный гимн, а атлеты из страны, которых допустят до участия в олимпийских соревнованиях, приедут в Пхенчхан как «олимпийские атлеты из России».

Все кандидатуры рассматривает и утверждает Международный олимпийский комитет, а объявленное 19 января решение не стало сенсационным, так как МОК изначально в качестве одного из критериев попадания российских спортсменов в Корею заявил отсутствие «допинговой кредитной истории».

Имена «сокращенных» 111-ти спортсменов не называются, но можно не сомневаться, что среди них российские лидеры мирового скелетона Александр Третьяков Елена Никитина , бравшие медали в Сочи.

Никитина только 19 января завершила женский Кубок мира на четвертой строчке, однако из-за пожизненного отстранения от соревнований под эгидой МОК в Пхенчхан не попадает.

Также наверняка в число забракованных попали российские конькобежцы Павел Кулижников Денис Юсков , которые в юности отбывали дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

При этом Кулижников был отстранен в 17 лет из-за выпитого энергетического напитка, в составе которого было запрещенное вещество, давно отбыл свое наказание и является одним из лидеров мирового конькобежного спорта, его лицом и мировым рекордсменом.

Более опытный Юсков, также являющийся чемпионом мира, рекордсменом и одной из главных звезд вида спорта, был, в свое время, дисквалифицирован за употребление и распространения марихуаны.

То дело изначально представлялось темным и запутанным, сам спортсмен свою вину не признал, а по истечении трех лет из непривычно сурового четырехлетнего срока отстранения, был оправдан, когда в руководстве Федерации конькобежного спорта России сменилось руководство.

Так или иначе, отстранения Кулижникова и Юскова никак не связаны с Играми в Сочи. Первый в 2014 году был как раз дисквалифицирован, а ко второму, на Олимпиаде-2014 выступавшему, у МОК официально нет никаких претензий.

Можно не сомневаться, что теперь российские спортсмены, попавшие в число 111-ти сокращенных, будут отстаивать свое право соревноваться на Олимпийских играх в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

В CAS уже давно пообещали рассматривать дела российских спортсменов, отстраненных от Игр МОК, в ускоренном режиме, чтобы вопрос об их участии в Олимпиаде решился до ее начала.

Пока сложно сказать, удастся ли кому-то из российских спортсменов добиться отмены запрета на участие в Играх, но непопадание в Пхенчхан как минимум Кулижникова с Юсковым выставит в крайне невыгодном свете сам МОК и фактически испортит турнир конькобежцев.

Также сообщается, что МОК не допустил к Играм 51-го тренера и 10 медицинских сотрудников сборной России.

Окончательный список спортсменов, которые смогут выступить в Пхенчхане-2018, будет известен 27 января.

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