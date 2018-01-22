Лишили надежд: кто из чемпионов не поедет в Корею

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан , выступающий с 2011 года за Россию, возможно не будет допущен до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. «Газета.Ru» вспоминает, кто из потенциальных олимпийских чемпионов останется за бортом Игр в Южной Корее.

В СМИ появилась информация о том, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен до участия в предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане. 32-летний уроженец Южной Кореи выиграл три золотых медали в Сочи, и с ним были связаны большие надежды на предстоящих Играх.

Причем Ана не смутила ситуация вокруг олимпийской сборной России и запрета Международного олимпийского комитета (МОК) выступать россиянам под национальным флагом и использовать в форме государственную символику. На церемонии награждения вместо российского гимна будет звучать олимпийский.

Несмотря на обстоятельства, Ан объявил о своем желании поехать на свою историческую родину в качестве «олимпийского атлета из России».

Спортсмен вернулся из длительного профессионального отпуска, граничившего с завершением карьеры, и в рамках подготовки к Олимпиаде принял участие в чемпионате Европы в Дрездене, где выиграл две серебряные медали.

Возможный отказ МОК допустить Ана на Олимпийские игры станет большим ударом по российской команде. Однако пока МОК не делал никаких официальных заявлений на этот счет.

«Международная федерация конькобежного спорта точно не имеет никакой информации о допуске или недопуске Ана к Олимпийским играм. Нужно дождаться официального объявления от Олимпийского комитета России, только они владеют информацией», — приводит слова Кибалко RT. Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко сказал, что пока никакой точной информации у федерации нет.

Победитель «Тур де Ски» 2013 года, один из самых титулованных в последние годы российских лыжников Александр Легков имеет очень мало надежд на поездку в Пхенчхан. В результате расследовании комиссии МОК под руководством Дениса Освальда российский лыжник был лишен золотой олимпийской медали Сочи в гонке на 50 км, а также пожизненно отстранен от всех последующих Олимпийских игр.

Все отстраненные МОК российские спортсмены, включая даже тех, кто завершил карьеру, подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и теперь ждут решения в Лозанне.

Увы, но надежд на положительное для россиян решение не так уж и много, и пока статус Легкова значится как не допущенный до Олимпийских игр.

Сильнейший спринтер планеты, конькобежец Павел Кулижников был в прошлом дисквалифицирован на два года за наличие в его пробе запрещенного вещества метилгексанамина. Это произошло в 2012-м на юниорском чемпионате мира, и срок его дисквалификации завершился в марте 2014 года сразу после Игр в Сочи.

Напомним, что одним из критериев, объявленных МОК российским спортсменам для попадания в Пхенчхан-2018 в составе нейтральной команды «олимпийских спортсменов из России», является отсутствие каких-либо дисквалификаций на протяжении карьеры за применение запрещенных препаратов.

И, как следствие, МОК принял решение о недопуске Кулижникова до Олимпиады.

Союз конькобежцев России ( СКР ) подал апелляцию в CAS на решение МОК, и теперь спортсмен вынужден ждать, что ответит суд. Напомним, что Кулижников — пятикратный чемпион мира, а также рекордсмен мира на дистанции 500 м.

Ситуация с еще одним именитым российским конькобежцем Денисом Юсковым мало чем отличается от Кулижникова. У будущего трехкратного чемпиона и рекордсмена мира на дистанции 1500 м в феврале 2008 года после юниорского чемпионата России обнаружили в пробе наличие марихуаны. Однако марихуана вошла в список запрещенных WADA препаратов только с 1 января 2009 года, и на Юскова уже задним числом завели дело не только за употребление, но и за распространение наркотиков.

В итоге через три года на повторных слушаниях Денису удалось доказать свою невиновность, и CAS отменил дисквалификацию спортсмена и разрешил ему участвовать в международных соревнованиях.

Знаменитый скелетонист Александр Третьяков был лишен золотой медали домашних Олимпийских игр и пожизненно дисквалифицирован от Олимпиад. История Третьякова похожа на случай с Легковым. На банке с допинг-пробой спортсмена также были обнаружены царапины на крышке, а его имя фигурировало в докладе Макларена.

Это стало основанием для дисквалификации Третьякова и лишения медалей.

Напомним, что CAS должен вынести решение касательно пожизненно отстраненных спортсменов 28 января этого года.