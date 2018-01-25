Не слушая Москву: в Германии решат судьбу паралимпийцев

Руководство Международного паралимпийского комитета отказалось пускать на заседание по поводу допуска российских спортсменов на Игры-2018 президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина , который обратился с просьбой о своем выступлении перед делегатами. Исполком МПК 26-27 января в Бонне рассмотрит вопрос выполнения ПКР критериев по восстановлению членства.

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину в просьбе выступить на заседании исполкома организации. 26-27 января в Бонне чиновники МПК планируют рассмотреть вопрос о выполнении ПКР критериев по восстановлению членства в своих рядах, а также подискутировать насчет допуска российских паралимпийцев на Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018.

В ведомстве сочли, что присутствие Лукина и других представителей ПКР на заседании не требуется.

«Что касается вашего предложения о присутствии руководителей ПКР на заседании исполкома МПК в эти выходные, то мы должны отклонить его, — сообщается в послании. — Рабочая группа МПК регулярно информирует исполком МПК о прогрессе ПКР касательно выполнения критериев восстановления членства, и доклад рабочей группы МПК запланирован до рассмотрения данного вопросам МПК. Мы высоко ценим, что вы выразили готовность присутствовать и высоко ценим Ваши намерения полностью реализовать критерии восстановления». Об этом пораженный в правах комитет проинформировали посредством письма за подписью главы МПК Эндрю Парсонса. Текст приводится на официальном сайте ПКР.

ПКР выпустил пресс-релиз о выполнении критериев восстановления членства в МПК. Ведомство отчиталось о проделанной работе по тем пунктам, которые на заседании МПК 20 декабря 2017 года были признаны незавершенными. В частности, был изменен трудовой кодекс России в части расторжения трудовых договоров со спортсменами, тренерами и специалистами национальных сборных, нарушившими антидопинговые правила.

Вместе с тем пока остается открытым вопрос согласования нового устава ПКР: представленная российской стороной версия не нашла одобрения у МПК.

Выполнение еще одного требования — полного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA) находится вне компетенции ПКР.

«Минспорт отмечает, что сегодня механизм противодействия допингу в спорте в России полностью реформирован и соответствует всем международным требованиям, — утверждается также на сайте ПКР. — Предпринятые меры позволяют утверждать, что проблемы в работе антидопинговой системы остались в прошлом». По поводу другого критерия — «предоставления официального ответа на выводы Макларена» — ПКР сослался не письмо министра спорта Павла Колобкова президенту МПК Парсонсу, датированное текущим месяцем. В нем российский чиновник сообщил о внимательном изучении со своей стороны всех материалов и результатов расследования профессора Макларена и признает их важность. Сразу после публикации доклада была проведена служебная проверка в отношении лиц, упомянутых в докладе, говорится в документе.

В ПКР считают, что «реализация оставшихся пунктов критериев, которые рабочая группа МПК может счесть завершенными не в полной мере, является продолжительным, последовательным и системным процессом». ПКР предложил МПК указанные пункты критериев рассматривать вместе с пунктами, которые «выполнены, но работа по ним продолжается», с учетом последующего мониторинга ПКР.

Комитет особо отметил, что все 207 допинг-проб россиян, участвовавших в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду, показали отрицательный результат.

В настоящий момент в расширенный список кандидатов для участия в ПИ-2018 входят 63 человека (49 спортсменов, 14 ведущих) + 8 спортсменов по керлингу (всего 71).

В делегацию для выступления в Сочи-2014 были включены 67 паратлетов. Состязания окончились оглушительным триумфом российской сборной, сумевшей завоевать 80 наград (30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовые). Ближайший преследователь в общекомандном зачете Германия выиграла лишь 15 медалей (9-5-1).

До Летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро россияне допущены не были из-за допингового скандала.