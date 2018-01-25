Месть за щелчки по носу. Почему русские на ОИ не нужны

Месть за щелчки по носу. Почему русские на Олимпиаде не нужны

За полтора года сценарий по отстранению России от Олимпиады в Корее разыгрывался с методичной жестокостью. Сначала были дисквалифицированы ведущие спортсмены, участники Олимпиады в Сочи, затем был отстранён Олимпийский комитет России и наконец в результате циничного решения специальной комиссии МОК безо всяких веских оснований был устранён оставшийся цвет российского спорта. Шах, мат и пат. Так зачем и кому это всё было нужно?

Политический заказ

Об этом уже говорят не только на российских ток-шоу, но и в спортивных кулуарах, и в открытую. После событий 2014 года санкции против России «западные партнёры» пытаются применить на всех уровнях, будь-то экономика, политическая система или военный конфликт на ближнем востоке, но если в военном деле у нас крепко прикрыты тыла, экономика гнётся, но не рушится, то в спорте удалось найти мягкое подбрюшье. Зная любовь к спорту президента России, таким образом решили ему досадить к тому же в канун выборов. Однако расчёт в данном случае окажется провальным. Для большинства россиян всё выглядит именно политическим заказом, а потому они скорее поддержат действующего президента, чем отвернутся от него.

Реальные манипуляции с допингом

Глупо отрицать, что всё, изложенное в докладе профессора Макларена, — ночные фантазии сумасшедшего и сексуально озабоченного профессора Родченкова. Если бы всё было так просто, наша сторона давно бы уже предоставила неоспоримые опровержения: стену без дырки, реального водопроводчика Блохина, следственным экспериментом показала бы, что пробирки вскрыть нельзя, а если можно, то совсем с другими царапинами. Поэтому какие-то манипуляции действительно были, но ни следственный комитет , ни кто-то ещё не хочет говорить и раскрывать правды. В результате молчание России принимают за признание вины, а отсутствие диалога приводит к отстранению всех спортсменов скопом.

Лишение России чемпионата мира по футболу

Да, это было одной из главных целей атаки на российский спорт. Победа над Англией и последующее поражение США от Катара стали больным щелчком по носу для англосаксов. Ответным ударом империя попыталась лишить Россию чемпионата мира, однако даже новое руководство ФИФА не решилась на такой шаг. Скорее всего переноса уже не будет ввиду нехватки времени, но попить крови российскому футболу они ещё успеют. На основании тех же данных лаборатории Родченкова можно попытаться отстранить от участия в турнире сборную России и заменить, например, на Украину. Большего унижения представить сложно. Как лёгкий сценарий — кастрация состава нашей сборной, в результате которой она не наберёт ни одного очка даже в такой слабой группе.

Устранение конкурентов

Спорт — уже давно политика, а медальный зачёт — неофициальный только на словах. Для США, Канады, Германии наша страна серьёзный конкурент в борьбе за место в призовой тройке. А здесь появляется прекрасная возможность его полностью устранить. Сначала как целую команду, а затем и отдельных спортсменов сразу в нескольких видах спорта. Кто же откажется легальным и куда более лёгким, чем насыпать гвоздей в коньки, способом вывести соперника из игры. Поэтому комиссия жесточайшим образом отстранила Устюгова, Шипулина, Ана и других топовых спортсменов. Убрали бы и Медведеву с Загитовой, да они слава богу не застали эпоху Родченкова, однако для этого есть судьи.

Борьба между МОК и ВАДА

Россия могла стать и невинной жертвой в необъявленной войне между МОК и ВАДА за сферы влияния в мировом спорте. Происхождение антидопингового агентства напоминает пражскую легенду о Голлуме. Праведный раввин Лёв создал и оживил глиняного великана для защиты еврейского народа, а тот выйдя из-под контроля едва не уничтожил весь еврейский квартал. Это вам ничего не напоминает?

Точно также созданная для борьбы за чистоту спорта организация сейчас соединила в своих руках полномочия следователя, прокурора и судьи и стала самой влиятельной в спорте силой. Президент МОК Томас Бах поначалу пытался сопротивляться и в Рио принял совсем другое решение. Более того, подозреваю, что и 5 декабря в Лозанне он был готов к компромиссу, который бы позволил всем чистым российским спортсменам выступить в Рио, но в итоге новый Голем согнул и его.

Зависть к лучшей Олимпиаде в истории

Олимпиада в Сочи по организации, атмосфере праздника, интересу зрителей и церемониям открытия и закрытия была лучшей в истории белых Олимпиад и это тоже стало кое для кого ещё одним щелчком по носу. Такое мнение в день отъезда мне доводилось слышать в аэропорту Адлера от многих иностранных коллег. Хотя до этого они же выражали скепсис, постили фотографии унитазов-тандемов, «мёртвых» собак и прочую жесть, лишь создать вокруг Игр негативный фон. Разрушить это наследие было мечтой тех же североамериканцев, чьи унылые и пустынные Ванкувер и Солт-Лейк-Сити не стояли ни в каком сравнении в тем, что сделали русские. Ломать, как говорится, не строить.