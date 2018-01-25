МОК опубликовал критерии приглашений на Олимпиаду

МОК опубликовал критерии приглашений российских спортсменов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.