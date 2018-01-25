МОК опубликовал критерии приглашений на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В списке из 17 пунктов, в частности, значится, что спортсмен исключается из списка потенциальных участников Игр в случае применения к нему санкций со стороны комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, нарушения атлетом антидопинговых правил на протяжении карьеры, а также на основании дополнительных данных, предоставленных международными спортивными федерациями.