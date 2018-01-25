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МОК опубликовал критерии приглашений на Олимпиаду
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МОК опубликовал критерии приглашений российских спортсменов на Олимпиаду 

ТАСС 25 января 2018
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В списке из 17 пунктов, в частности, значится, что спортсмен исключается из списка потенциальных участников Игр в случае применения к нему санкций со стороны комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, нарушения атлетом антидопинговых правил на протяжении карьеры, а также на основании дополнительных данных, предоставленных международными спортивными федерациями.
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