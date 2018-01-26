«Допустят задним числом»: «хитрая» стратегия МОК

«Допустят задним числом»: Валуев рассказал о «хитрой» стратегии МОК по олимпийцам России

Николай Валуев. "В действиях Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению от игр в Южной Корее сто процентов политики, с объективностью и справедливостью решения чиновников организации увязывать не приходится. Более того, сама политика по россиянам весьма лукава. Ведь в точности повторяется сценарий летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас российские спортсмены массово обжалуют решение МОК об отстранении в судебном порядке. И многим из них даже будет выдан допуск на участие в Играх, как это было в Рио. Но поздно, когда уже "поезд уйдет". Даже не факт, что к тому времени Олимпиада закончится, но даже после старта Игр изменить состав участников будет уже нельзя. Наши атлеты все равно "пролетают" мимо соревнований. МОК в лучшем случае при этом принесет извинения, хотя в прецедентах в Рио даже их российские спортсмены не получили", — отмечает парламентарий. Заявлением, что Россия защищает отстраненных олимпийцев по линии контактов МОК и в судебном порядке, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что государство олимпийцев в сложной ситуации не оставит. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал депутат Госдумы

Дмитрий Песков рассказал, что Россия работает по защите отстраненных олимпийцев‍. В частности, представители страны ведут интенсивные контакты с МОК для соблюдения интересов атлетов, чтобы "ситуация была прояснена".

"Вы знаете, есть спортсмены, которые оспаривают свои права в судебном порядке, есть спортсмены, которые апеллируют к общественному мнению, есть спортсмены, которые апеллируют к МОК. Это их право, безусловно, мы их поддерживали и поддерживаем", — отметил чиновник. "Отстаивать свою невиновность и непричастность к употреблению допинга российским спортсменам имеет смысл только в случае, если они планируют дальнейшее выступление на Олимпийских играх. В отношении других международных состязаний высокого уровня это роли не играет. Наши ребята могут участвовать в мировых чемпионатах, европейских — они невиновны априори, нет смысла что-то доказывать. Обвинения против спортсменов РФ основаны на словах некоего печально известного Макларена — ну и что? МОК не имеет отношения к чемпионатам мира, Европы и соревнованиям другого уровня. История МОК — это быль о том, как комитет превратился в "шарашкину контору", поправ все основные положения спортивного равенства, которые провозглашал еще в конце XIX век Пьер де Кубертен — первый генсекретарь Международного олимпийского комитета. ", — считает депутат.

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