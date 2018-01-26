«Допустят задним числом»: «хитрая» стратегия МОК

Заявлением, что Россия защищает отстраненных олимпийцев по линии контактов МОК и в судебном порядке, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что государство олимпийцев в сложной ситуации не оставит. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.
"В действиях Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению от игр в Южной Корее сто процентов политики, с объективностью и справедливостью решения чиновников организации увязывать не приходится. Более того, сама политика по россиянам весьма лукава. Ведь в точности повторяется сценарий летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас российские спортсмены массово обжалуют решение МОК об отстранении в судебном порядке. И многим из них даже будет выдан допуск на участие в Играх, как это было в Рио. Но поздно, когда уже "поезд уйдет". Даже не факт, что к тому времени Олимпиада закончится, но даже после старта Игр изменить состав участников будет уже нельзя. Наши атлеты все равно "пролетают" мимо соревнований. МОК в лучшем случае при этом принесет извинения, хотя в прецедентах в Рио даже их российские спортсмены не получили", — отмечает парламентарий.
Дмитрий Песков рассказал, что Россия работает по защите отстраненных олимпийцев. В частности, представители страны ведут интенсивные контакты с МОК для соблюдения интересов атлетов, чтобы "ситуация была прояснена".
"Вы знаете, есть спортсмены, которые оспаривают свои права в судебном порядке, есть спортсмены, которые апеллируют к общественному мнению, есть спортсмены, которые апеллируют к МОК. Это их право, безусловно, мы их поддерживали и поддерживаем", — отметил чиновник.
"Отстаивать свою невиновность и непричастность к употреблению допинга российским спортсменам имеет смысл только в случае, если они планируют дальнейшее выступление на Олимпийских играх. В отношении других международных состязаний высокого уровня это роли не играет. Наши ребята могут участвовать в мировых чемпионатах, европейских — они невиновны априори, нет смысла что-то доказывать. Обвинения против спортсменов РФ основаны на словах некоего печально известного Макларена — ну и что? МОК не имеет отношения к чемпионатам мира, Европы и соревнованиям другого уровня. История МОК — это быль о том, как комитет превратился в "шарашкину контору", поправ все основные положения спортивного равенства, которые провозглашал еще в конце XIX век Пьер де Кубертен — первый генсекретарь Международного олимпийского комитета. ", — считает депутат.
ООО "МОК"
МОК допустил до Игр 169 российских спортсменов, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete of Russia ("олимпийский атлет России"). Ранее стало известно, что МОК не выдал приглашения на Олимпиаду ряду ведущих российских спортсменов, среди которых лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
Отстраненный от Игр российский шорт-трекист Виктор Ан в ответ обратился к президенту МОК с открытым письмом, где заявил, что на протяжении всей своей карьеры ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных титулов. При этом всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, "чистый" спортсмен заслуживает право в них участвовать. И подчеркнул: комиссия МОК даже не объяснила причин своего решения.
"МОК стал бизнес-проектом — Общество с ограниченной ответственностью "Международный олимпийский комитет". Отсюда ангажированность решений, политическая их окраска и полное отсутствие логики. Песков сейчас дает понять, что отстраненных спортсменов руководство РФ в беде не бросит. Поставьте себя на их место: они чувствуют за собой правду, но тем не менее несправедливо гонимы. Сейчас им важна моральная и не только поддержка государства, болельщиков и близких людей. И власть дает понять, что спортсмены без нее не останутся", — заключает Николай Валуев.