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Оправданных россиян отказались пускать на ОИ
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Оправданных россиян отказались пускать на ОИ 

Рамблер 5 февраля 2018
15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), не получат приглашения на Олимпийские игры 2018 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
>> "Их игры, их правила": Третьяков о решении МОК
В МОК сочли, что решение суда не сняло с них подозрений в применении допинга и не дало организации «достаточной уверенности» для приглашения спортсменов.
Ранее Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой пригласить на Олимпиаду 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных CAS, например, скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, лыжников Максима Вылегжанина и Евгению Шаповалову, конькобежцев Ольгу Фаткулину и Артема Кузнецова и других.
1 февраля Спортивный арбитражный суд полностью или частично удовлетворил апелляции российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Из 39 атлетов, ранее отстраненных решением МОК, 28 были оправданы полностью, а 11 — частично, что означает для них обязательный пропуск лишь Игр 2018 года. Тогда в МОК отметили, что неподтверждение его решения может «нанести серьезный удар по борьбе с допингом в будущем».
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