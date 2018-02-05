Оправданных россиян отказались пускать на ОИ

15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), не получат приглашения на Олимпийские игры 2018 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

В МОК сочли, что решение суда не сняло с них подозрений в применении допинга и не дало организации «достаточной уверенности» для приглашения спортсменов.