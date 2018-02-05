Оправданных россиян отказались пускать на ОИ 

15 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), не получат приглашения на Олимпийские игры 2018 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
В МОК сочли, что решение суда не сняло с них подозрений в применении допинга и не дало организации «достаточной уверенности» для приглашения спортсменов.
Ранее Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой пригласить на Олимпиаду 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных CAS, например, скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, лыжников Максима Вылегжанина и Евгению Шаповалову, конькобежцев Ольгу Фаткулину и Артема Кузнецова и других.
1 февраля Спортивный арбитражный суд полностью или частично удовлетворил апелляции российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Из 39 атлетов, ранее отстраненных решением МОК, 28 были оправданы полностью, а 11 — частично, что означает для них обязательный пропуск лишь Игр 2018 года. Тогда в МОК отметили, что неподтверждение его решения может «нанести серьезный удар по борьбе с допингом в будущем».