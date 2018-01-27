США отправят на ОИ самую многочисленную сборную

США отправят в Пхёнчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Олимпиад

В состав олимпийской сборной США на Игры в Пхёнчхане вошли 242 спортсмена. Это абсолютный рекорд среди всех стран, когда-либо участвовавших в зимних Олимпиадах. Состав команды ещё может пополниться за счёт квот, от которых будет вынуждена отказаться российская команда после массовых отстранений. В американскую сборную вошли три спортсмена, для которых это будут пятые Олимпийские игры, и десять олимпийских чемпионов. Атлеты США поборются за 95 комплектов наград из 102 возможных.

Сборная США будет представлена в Пхёнчхане самой большой делегацией спортсменов в истории зимних Олимпийских игр. В состав команды вошли 242 человека — это больше, чем многие страны могут отправить даже на летние Игры. Предыдущий рекорд по числу спортсменов тоже принадлежал США и был установлен четыре года назад. Тогда в Сочи приехали 230 американских атлетов.

The 2018 U. S. Olympic Team has been announced! 👏 Follow your favorite athletes as they prepare to compete at the #WinterOlympics ⬇️https://t.co/aEDp87icce— U. S. Olympic Team (@TeamUSA) 27 января 2018 г. Увеличить состав команды американцы смогли из-за расширения квот во фристайле и сноуборде. Если на прошлых Олимпийских играх каждая страна могла отправить в лучшем случае 50 представителей этих экстремальных видов спорта, то теперь общая квота увеличилась до 56. В сборной США, наряду с Канадой, всегда был перебор со сноубордистами и фристайлерами, так что послабления в правилах помогли сразу 55 американцам поехать в Пхёнчхан.

Собрать самую большую команду в истории Соединённым Штатам удалось и за счёт прогресса в тех видах спорта, где американцы раньше не были широко представлены. Например, в Сочи выступали всего 14 лыжников из США, а теперь им удалось получить полную квоту из 20 спортсменов. Прибавка состоялась также в горнолыжном спорте и бобслее. При этом в трёх видах спорта американская команда, наоборот, была сокращена — в этот раз в фигурном катании, скелетоне и конькобежном спорте состав стал меньше на одного человека.

Международный олимпийский комитет пока не проводил перераспределение квот, от которых вынуждает отказаться российскую команду. Если это произойдёт, то какие-то вакантные путёвки смогут достаться и представителям США.

Напомним, что в Южную Корею смогут отправиться только 169 российских спортсменов.

В составе американской команды 139 человек дебютируют на Олимпийских играх, а 103 уже имеют подобный опыт. В сборной даже нашлось место трём спортсменам, для которых это будет пятая Олимпиада. Это лыжница Киккан Рэндалл (единственная спортсменка, имеющая детей), сноубордистка Келли Кларк и конькобежец Шани Дэвис . 12 человек поедут на четвёртые для себя Олимпийские игры, ещё 28 — на третьи, а 60 спортсменов — на вторые.

Самым возрастным участником Олимпийских игр из США станет 39-летний хоккеист Брайан Джионта , закончивший карьеру в НХЛ в прошлом сезоне. А самым молодым будет фигурист Винсент Чжоу , которому три месяца назад исполнилось 17 лет. Помимо него в команду вошли ещё семь спортсменов, рождённых в 2000 году. Одна из них — сноубордистка Хлоя Ким, чьи родители родились в Южной Корее. Помимо неё ещё два американских спортсмена, которые отправятся в Пхёнчхан, свободно говорят по-корейски.

В сборной США сразу несколько спортсменов имеют родственные связи. В женской хоккейной команде присутствуют близнецы Джослин и Моник Ламурё, ещё шесть пар братьев и сестёр можно найти в лыжных гонках, фигурном катании, кёрлинге и лыжном двоеборье. Единственной супружеской четой будут Алекса Шимека и Крис Книрим , выступающие в парном фигурном катании.

Американцы поборются за 95 комплектов наград из 102 возможных во всех 15 видах спорта. Они не будут представлены только в мужском и женском ски-кроссе, в трёх дисциплинах конькобежного спорта, в женской эстафете по шорт-треку и женском параллельном гигантском слаломе в сноуборде.

В нынешнем составе американской сборной выступят десять олимпийских чемпионов и ещё 27 призеров предыдущих Игр.

Олимпиада без российского флага

За две недели до начала Олимпиады в Южной Корее Международный олимпийский комитет выпустил свод правил поведения для российских спортсменов, которые примут участие в Играх. Россияне будут вынуждены выступать под нейтральным флагом, и в связи с этим МОК решил уточнить, что можно будет делать атлетам, а что нельзя.

Один из первых пунктов правил гласит, что все члены команды «олимпийских спортсменов из России» должны употреблять в отношении самих себя только этот термин — не только во время публичных выступлений, но и в социальных сетях.

Кроме того, российские спортсмены будут обязаны носить только одобренную МОК экипировку, на которой не должно быть видно национальных символов. Такую униформу российские атлеты должны будут носить во время церемоний, соревнований, тренировок и в свободное время.

Россиянам будет запрещено каким-либо образом демонстрировать или совершать действия с флагом, гимном и прочими национальными символами. Единственное, что разрешил МОК, — это повесить флаг в своих номерах в Олимпийской деревне, но только так, чтобы его не было видно посторонним.

Также в правилах указано, что атлетам запрещено участвовать в так называемых альтернативных церемониях награждения, где в их честь поднимался бы флаг и звучал родной гимн.

Все спортсмены перед выходом на старт должны будут подписать особую декларацию — они должны подтвердить, что никогда не наказывались за нарушение антидопинговых правил, что будут соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс, и все правила МОК.

При этом в своде правил Международного олимпийского комитета не уточняется, как следует вести себя российским болельщикам. Ранее стало известно, что российский флаг можно демонстрировать на трибунах во время соревнований, если это не будет частью какой-либо политической акции.

Ранее российские официальные лица не раз подчёркивали, что решение МОК по атлетам из РФ говорит о существовании двойных стандартов в спорте.