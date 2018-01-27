Россия на бобах: денег нет, но вы держитесь

В России отменен предолимпийский сбор бобслеистов и склетеонистов

Российские бобслеисты выступят на Олимпийских играх на устаревшей технике, так как федерация не имеет средств на выкуп уже изготовленных новых бобов. Предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов в Иркутске из-за проблем с деньгами отменен.

Сборная России по бобслею и скелетону оказалась перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане в затруднительном положении.

«Нам придется выступать в Пхенчхане на старой технике», — цитирует Зубкова ТАСС. Президент федерации бобслея России Александр Зубков рассказал, что российским бобслеистам придется выступать на Олимпиаде на старых бобах.

Ранее президент федерации рассказывал, что заказанная под Олимпиаду в Южной Корее техника уже изготовлена, однако на ее выкуп у федерации нет денег, и в результате команда вынуждена будет выступать на устаревших бобах.

Более того, часть изготовленной для России техники уже приобрели сборные, которые составят конкуренцию нашим спортсменам в Пхенчхане.

«Ориентировочно 5 февраля мы улетаем в Корею. Предполимпийский сбор у нас перенесли, он пройдет в Парамоново с 30 января по 5 февраля, на нем будет присутствовать весь выездной состав команды по бобслею и скелетону», — рассказал РИА «Новости» старший тренер национальной бобслейной команды Павел Щегловский. «Все, кто поедет, будут делать работу, направленную на то, чтобы наша команда достойно выступила на Олимпийских играх», — отметил Зубков. Финансовая ситуация в команде настолько плачевная, что предолимпийский сбор, который должен был пройти в Иркутске, отменен, и теперь российские бобслеисты и скелетонисты, допущенные до Игр в Пхенчхане, будут готовиться к главному старту четырехлетия в подмосковном Парамоново.

Сам президент федерации в Пхенчхан не полетит, так как пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в любом качестве по обвинению в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Четыре года назад Зубков выиграл соревнования бобслеистов в двойках и четверках, однако в конце 2017 года после расследования комиссии под руководством Дениса Освальда , изучавшей якобы манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время той Олимпиады на основании доклада Ричарда Макларена , обе победы экипажей Зубкова были аннулированы.

27 января Спортивный арбитражный суд (CAS), перенесший свою работу на этот период из Лозанны в Женеву, рассматривает как раз апелляцию на олимпийские дисквалификации российских бобслеистов и скелетонистов.

«У нас есть квота на две четверки, но на данный момент МОК разрешил присутствовать только тем разгоняющим, которые есть в составе. Мы физически пока не можем набрать состав на две четверки. Андрианов выступит и в двойках, и в четверках, а Стульнев — только в двойках. Так решено потому, что Андрианов завоевал квоты в обеих дисциплинах, а Стульнев — только в одной. То есть, мы руководствовались спортивными принципами», — сказал Щегловский. Щегловский, в разговоре с агентством «Р-Спорт», рассказал, как будут распределяться роли в российской бобслейной команде во время Игр в Пхенчхане.

На Игры-2018 приглашения получили только четверо российских разгоняющих — Зайцев, Кондратенко, Самитов и Селихов.

В Кубке мира по бобслею в текущем сезоне четверка Стульнева идет на 14-м месте, а команда Андрианова — на 17-м. В двойках дела у россиян чуть лучше: Стульнев занимает десятую строчку общего зачета, Андрианов идет 18-м.

На счету Стульнева в этом сезоне два пятых места на этапах Кубка мира, причем этих результатов Алексей добился уже в январе текущего года в тандеме с разгоняющим Ильей Малых, который, правда, приглашения в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета (МОК) не получил.

В четверках лучшим результатом сезона Стульнева является шестое место на чемпионате Европы в Инсбруке, где Андрианов также показал свой лучший результат, став восьмым. При этом его основной разгоняющий Михаил Мордасов также не допущен до Игр.

Впрочем, у Андрианова хотя бы получили олимпийские лицензии два разгоняющих из его четверки — Самитов и Селихов, — в то время как у Стульнева в Южную Корею не попадет ни один из его партнеров по двойке и четверке.

Также стоит отметить, что лучший результат сезона среди российских бобслеистов, как в двойках, так и в четверках, принадлежит не допущенному до Пхенчхана Александру Касьянову , который в канадском Уистлере стал четвертым в двойках и выиграл соревнования четверок.

У женщин Надежда Сергеева занимает в зачете Кубка мира восьмое место и имеет два пятых места на этапах в этом сезоне, а Анастасия Родионова идет на 14-й строчке и один раз закончила этап на девятой позиции.

При этом МОК не допустил до Олимпиады разгоняющую Юлию Шокшуеву, с которой Сергеева успела один раз стать пятой, прежде чем начать выступать с Кочержовой, являющейся разгоняющей лучшей бобслеистки сборной сейчас.

Что касается скелетонистов, где у нас получили олимпийские лицензии только два спортсмена: Никита Трегубов занимает в общем зачете Кубка мира пятое место, в то время как Владислав Марченков идет 14-м.

При этом Трегубов на разных этапах Кубка мира в этом сезоне был вторым, третьим и дважды четвертым, а лучшим результатом Марченкова является восьмое место.

Напомним, что на Олимпийские игры не поедут пожизненно отстраненные МОК, но продолжающие успешно выступать в Кубке мира Александр Третьяков Елена Никитина , которые были лишены золотой и бронзовой медалей Сочи-2014 соответственно.

Никитина в этом сезоне идет в общем зачете мирового Кубка на четвертом месте и выигрывала отдельные этапы.