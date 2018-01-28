«Да, мы нагрешили»: в Госдуме высказались о Родченкове

«За грехи нашего спорта расплачиваются не те, кто виновен»

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения российских спортсменов на Олимпиаде-2018, практически полностью запретив национальную символику. В интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Олег Смолин выразил мнение, что выпущенный комитетом свод указаний является одним из элементов кампании по «унижению отечественного спорта».

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал правила поведения российских спортсменов и остальных членов отечественной делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Так, среди прочего представителям «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) было запрещено использование любой национальной символики, включая флаг, герб и гимн, практически везде — допускается подобное лишь в спальнях атлетов в Олимпийской деревне.

МОК запретил российской делегации организацию любых «альтернативных» церемоний награждения с участием ОАР, а также призвал россиян избегать каких-либо публичных действий, которые могли бы ассоциироваться с национальной государственной символикой, на всех олимпийских объектах и в СМИ — в том числе и в репостах в социальных сетях.

«Я думаю, что выпуск этих правил — продолжение все той же кампании по унижению, которая происходит с нарушением всей системы европейских ценностей. Как в отношении олимпийцев, так и в отношении паралимпийцев. Разница ли в том, что к первым лишь частично применили принцип коллективной ответственности, тогда как вторые пострадали от него в полной мере. От этого, впрочем, не легче», — сказал он. В интервью «Газете.Ru» депутат российской Госдумы и вице-президент паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин, обсуждая свод правил МОК, назвал их одним из элементов кампании по унижению отечественного спорта.

«Никто не понимает, почему отстранили шорт-трекиста Виктора Ана, шестикратного олимпийского чемпиона, лыжника Сергея Устюгова и других наших лидеров — есть естественное предположение, что это просто недобросовестная конкуренция. То есть банально отстранили конкурентов — и все», — подчеркнул чиновник. По его мнению, недавние отстранения ведущих российских спортсменов от участия в Играх-2018 являются примером недобросовестной конкуренции.

Кроме того, Смолин признался, что считает интересной ранее высказанную идею по возможному использованию российскими атлетами на предстоящей Олимпиаде флага и символики СССР.

«Что касается правил использования символики, то они бы мне показались смешными, не будь они же столь печальными.

Похоже, что европейская и международная бюрократия стремится зарегулировать все, нарушая все принципы свободы — вплоть до частной жизни людей.

К сожалению, для полного восстановления своих прав российскому спорту, вероятно, все-таки необходимо пройти через все унижения.

Ранее высказывалась несколько шальная идея, которая пока что, кажется, под санкции не попала: использовать советскую символику. Думаю, это было бы интересно — как минимум можно было бы посмотреть на реакцию со стороны международных чиновников», — сказал член ПКР.

«Думаю, что свою честь спортсмены смогут впоследствии защитить в Европейском суде по правам человека — но это годы. С учетом отношения к России торопиться с вынесением решения в данном случае точно не будут. Или же постараются уклониться, заявив, что это не их зона ответственности — как это ранее было с паралимпийцами», — отметил эксперт. Также депутат выразил мнение, что у российских спортсменов впоследствии есть шансы отстоять свою честь в Европейском суде по правам человека — однако произойдет это лишь спустя годы.

И за это нужно расплачиваться. Да вот только расплачиваются за грехи совсем не те, кто в них виновен — вот в чем парадокс данной ситуации».

Добавим, что Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россию на соревнованиях представят 169 спортсменов. При этом многих лидеров сборной, к которым ранее у международных федераций не было никаких претензий, на Играх-2018 не будет — так, главные старты четырехлетия пропустят лидер биатлонной команды Антон Шипулин и одна из главных надежд страны в лыжах Сергей Устюгов.

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