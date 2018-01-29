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«Нас опять тра##ули»: Тягачев о допинговом скандале с РФ
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«Нас опять тра№#ули»: Тягачев о допинговом скандале с РФ 

Рамблер 29 января 2018
Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением российских спортсменов от Олимпиады — 2018, сообщает Life.
>> Предатель России дал первое интервью после побега
По словам Тягачева, суды, рассматривающие апелляции российских спортсменов, "получили установки не в пользу олимпийцев".
Тягачев подчеркнул, что в России «извинились, стали работать, стали создавать свою лабораторию, не нарушили ничего» и «сделали все за год, то что надо сделать».
«Но нас опять, как говорят спортсмены, трахнули со всей силы. И мы не знаем, что сейчас будет дальше», — сказал он
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