«Нас опять тра№#ули»: Тягачев о допинговом скандале с РФ

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением российских спортсменов от Олимпиады — 2018, сообщает Life.

По словам Тягачева, суды, рассматривающие апелляции российских спортсменов, "получили установки не в пользу олимпийцев".

Тягачев подчеркнул, что в России «извинились, стали работать, стали создавать свою лабораторию, не нарушили ничего» и «сделали все за год, то что надо сделать».