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Конькобежка Граф отказалась участвовать в Олимпиаде
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Приглашенная на Олимпиаду конькобежка Граф отказалась участвовать в Играх 

Деловая газета «Взгляд» 30 января 2018
Россиянка Ольга Граф, которую Международный олимпийский комитет пригласил участвовать в Олимпиаде, отказалась из-за невозможности выступить в командной гонке.
Квоты в командной гонке россиянки лишились из-за малого количества допущенных спортсменок. Как указала Граф, на ОИ не пригласили «более половины состава сборной команды по конькобежному спорту». При этом к ОИ не допустили тех спортсменов, в чьей «чистоте» Граф не сомневается, передает РИА «Новости».
Граф сказала, что надеялась именно «в составе командной гонки принести медаль в копилку команды России», после Игр в Сочи она «целенаправленно готовилась „к командной гонке преследования“.
Спортсменка заявила, что очень негативно восприняла решение МОК допускать россиян на Игры только под нейтральным флагом, но все же была готова участвовать в ОИ.
»Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — заявила она.
При этом Граф не собирается заканчивать карьеру в конькобежном спорте.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, МОК раскрыл список критериев, по которым он отбраковал олимпийцев из России. При ближайшем рассмотрении выясняется, что значительная часть этих требований выдвинута словно специально для того, чтобы не допустить к Олимпиаде именно российских спортсменов.
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