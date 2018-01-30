Журова отреагировала на отказ Граф от Олимпиады

«Поспешила»: Журова отчитала отказавшуюся от ОИ Граф

Сегодня Граф в социальных сетях рассказала, что не поедет на Олимпийские игры, так как в течение четырех лет целенаправленно готовилась к участию в командной гонке преследования, однако, узнав о том, что большинство ее партнеров по команде не были приглашены к участию в соревнованиях, она решила отклонить полученное от МОК приглашение.

«Моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — написала она.

По мнению Журовой, парламентария и олимпийской чемпионки в конькобежном спорте, Граф «поспешила», так как Спортивный арбитражный суд пока не принял окончательного решения об участии или неучастии в Олимпиаде коллег Граф по сборной.

Между тем Журова подчеркнула, что «понимает» решение конькобежки, но считает, что ей следовало дождаться окончательного решения.

«Потом ей тяжело будет согласиться выступать, это будет странно выглядеть», — уверена она.

Олимпийский комитет России предоставил МОК список из 358 спортсменов, из которых особая комиссия Олимпийского комитета должна выбрать тех, кто может быть приглашен на Олимпиаду. После этого российская сторона назовет окончательный список.