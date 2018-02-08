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Россия одержала первую победу на Олимпиаде
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Сборная России по керлингу одержала первую победу на Олимпиаде
Газета.Ru
8 февраля 2018
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Сборная России по керлингу обыграла Норвегию в матче смешанных команд. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Олимпиада-2018. Керлинг. Смешанные команды. 2 турРоссия — Норвегия — 4:3
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