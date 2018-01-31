Белорусам запретили флаг России

Паралимпийская сборная Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России на Паралимпиаде, сообщил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.
«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель», — передает ТАСС слова Шепеля.
Напомним, на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, к которой не допустили российскую команду, белорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин поднял российский флаг и сумел пронести его четверть круга, после чего охрана отобрала триколор.
В январе 2017 года первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Андрей Асташевич заявил, что члены олимпийской сборной Белоруссии приложат все усилия, чтобы помочь российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане.