Белорусам запретили флаг России

В январе 2017 года первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Андрей Асташевич заявил, что члены олимпийской сборной Белоруссии приложат все усилия, чтобы помочь российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане.