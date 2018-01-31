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Путин попросил прощения у спортсменов
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Путин попросил прощения у олимпийцев 

Рамблер 31 января 2018
Президент России Владимир Путин встретился с олимпийцами и попросил прощения за то, что не смог оградить их от давления, вызванного допинг-скандалами. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам президента, нынешняя ситуация в российском спорте связана «с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то».
Путин подчеркнул, что в связи с допинг-скандалами в российском спорте в стране сложилась «сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет».
«Это создаёт совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить», — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идеи чистого спорта.
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Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. МОК допустил до Игр 169 российских атлетов, которые выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
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