МОК в растерянности: Россия идет в контратаку 

Международный олимпийский комитет (МОК) в индивидуальном порядке рассмотрит возможность приглашения на Олимпиаду-2018 15 российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Иски еще шестерых атлетов, оспаривавших отказ МОК на поездку в Пхенчхан из-за отбытия допинговых дисквалификаций в прошлом, были отклонены Федеральным судом Швейцарии.
Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 15 из 28 бывших и действующих российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) по обвинению в нарушении антидопинговых правил. О принятии такого решения рассказал по итогам заседания исполкома МОК комитетский директор по коммуникациям Марк Адамс.
Первое в 2018 году мероприятие такого рода собралось в Лозанне с измененной повесткой дня. Изначально на встрече должны были заслушать отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), а также планы по тестированию перед Играми-2018 и отчет группы по проекту «Олимпийских атлетов из России».
Однако вердикт CAS существенно изменил планы чиновников.
Напомним, CAS постановил вернуть 15 россиянам медали Сочи-2014, ранее отобранные у них МОК, а также снял пожизненное отстранение от Олимпиад.
В отношении еще 11 человек санкции были отменены частично. Серьезную обеспокоенность вынесенным вердиктом выразило WADA.
Крайнее недовольство случившимся продемонстрировала вице-президент агентства Линда Хеллеланд, уже призвавшая реформировать всю систему из-за решения CAS по россиянам.
«Оправдание 28 россиян из 39 — лишь вершина айсберга, — заявила она. — Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придется бороться за победу с допингерами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация».
Негативно восприняли решение CAS и представители МОК, однако деваться им некуда: есть постановление суда, которое может быть оспорено только в Федеральном суде Швейцарии. Глава одной из комиссий Денис Освальд, результаты расследования которой легли в основу пакета санкций против российских атлетов, уже признал, что шансы оспорить вердикт CAS ничтожно малы.
Как заявил тем временем Адамс, дело каждого из 15 спортсменов будет рассматриваться в индивидуальном порядке, однако точный срок вынесения и объявления решений пока неизвестен.
Среди фигурантов «списка 28» некоторые уже окончили активные выступления (например, бобслеист Дмитрий Труненков, скелетонист Сергей Чудинов, саночник Альберт Демченко, конькобежец Иван Скобрев), другие не отобрались в олимпийскую команду (скелетонистка Ольга Потылицына), третьи отказались ехать в Пхенчхан в любом случае из-за запрета на российский флаг (лыжник Никита Крюков).
Известно, что среди 15 человек, чьи имена Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК с просьбой о получении приглашений на Игры, двое уже перешли на тренерскую работу.
Согласно заявлению вице-президента ОКР Станислава Позднякова, структура настаивает на полном восстановлении в правах на основе резолюции CAS 13 действующих атлетов.
Это Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжи), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — коньки), Татьяна Иванова (сани).
«Я не буду спекулировать по поводу вопроса квот, которые могли уйти к другим. Но мы будем рассматривать каждый конкретный случай, учитывая обстоятельства, каждое конкретное дело по спортсменам и по тренерам. Решение будет принято до начала Игр», — пообещал Адамс.
Как заявил вице-премьер по спорту Виталий Мутко, «Россия делает все, чтобы оправданные атлеты смогли выступить на Олимпиаде».
«Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов, теперь нужно сделать все, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде, — приводит слова чиновника ТАСС. — Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут».
Мутко также выразил надежду, что «вопросы будут решаться во взаимодействии, в дискуссии».
«Если это будут постоянные ультиматумы и непризнания, то это будет другой разговор. Эмоции нужно оставить в стороне и говорить на правовой основе, поскольку нарушается главный принцип — не наказывать без вины»,
Одновременно Федеральный суд Швейцарии отклонил коллективный иск шестерых российских спортсменов на отказ МОК в выдаче индивидуальных приглашений на Олимпиаду из-за допинговых историй в прошлом.
Таким образом, окончательно лишились шансов поехать в Пхенчхан конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, мастер шорт-трека Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.
Атлеты из других стран, погасившие дисквалификации за применение запрещенных веществ, к Играм допущены.