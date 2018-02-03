МОК в растерянности: Россия идет в контратаку

Международный олимпийский комитет (МОК) в индивидуальном порядке рассмотрит возможность приглашения на Олимпиаду-2018 15 российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Иски еще шестерых атлетов, оспаривавших отказ МОК на поездку в Пхенчхан из-за отбытия допинговых дисквалификаций в прошлом, были отклонены Федеральным судом Швейцарии.

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 15 из 28 бывших и действующих российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) по обвинению в нарушении антидопинговых правил. О принятии такого решения рассказал по итогам заседания исполкома МОК комитетский директор по коммуникациям Марк Адамс

Первое в 2018 году мероприятие такого рода собралось в Лозанне с измененной повесткой дня. Изначально на встрече должны были заслушать отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации допинг-тестирования (ITA), а также планы по тестированию перед Играми-2018 и отчет группы по проекту «Олимпийских атлетов из России».

Однако вердикт CAS существенно изменил планы чиновников.

Напомним, CAS постановил вернуть 15 россиянам медали Сочи-2014, ранее отобранные у них МОК, а также снял пожизненное отстранение от Олимпиад.

В отношении еще 11 человек санкции были отменены частично. Серьезную обеспокоенность вынесенным вердиктом выразило WADA.

«Оправдание 28 россиян из 39 — лишь вершина айсберга, — заявила она. — Спортсмены задаются вопросами о том, пойманы ли настоящие мошенники, или им придется бороться за победу с допингерами. Спорт не может жить с подобными сомнениями. Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация». Крайнее недовольство случившимся продемонстрировала вице-президент агентства Линда Хеллеланд , уже призвавшая реформировать всю систему из-за решения CAS по россиянам.

Негативно восприняли решение CAS и представители МОК, однако деваться им некуда: есть постановление суда, которое может быть оспорено только в Федеральном суде Швейцарии. Глава одной из комиссий Денис Освальд , результаты расследования которой легли в основу пакета санкций против российских атлетов, уже признал, что шансы оспорить вердикт CAS ничтожно малы.

Как заявил тем временем Адамс, дело каждого из 15 спортсменов будет рассматриваться в индивидуальном порядке, однако точный срок вынесения и объявления решений пока неизвестен.

Известно, что среди 15 человек, чьи имена Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК с просьбой о получении приглашений на Игры, двое уже перешли на тренерскую работу.

Согласно заявлению вице-президента ОКР Станислава Позднякова , структура настаивает на полном восстановлении в правах на основе резолюции CAS 13 действующих атлетов.

«Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов, теперь нужно сделать все, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде, — приводит слова чиновника ТАСС. — Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут». Как заявил вице-премьер по спорту Виталий Мутко , «Россия делает все, чтобы оправданные атлеты смогли выступить на Олимпиаде».

Мутко также выразил надежду, что «вопросы будут решаться во взаимодействии, в дискуссии».

«Если это будут постоянные ультиматумы и непризнания, то это будет другой разговор. Эмоции нужно оставить в стороне и говорить на правовой основе, поскольку нарушается главный принцип — не наказывать без вины»,

Одновременно Федеральный суд Швейцарии отклонил коллективный иск шестерых российских спортсменов на отказ МОК в выдаче индивидуальных приглашений на Олимпиаду из-за допинговых историй в прошлом.

Атлеты из других стран, погасившие дисквалификации за применение запрещенных веществ, к Играм допущены.