Селфи с Трампом и Ким Чен Ыном: как открывали Игры

Огонь зимних Игр в Пхенчхане зажгла одна из самых популярных спортсменок Кореи фигуристка Ким Ю На. Это событие, логически венчавшее красочную и насыщенную церемонию открытия, стало первым за два с лишним часа, как-то связавшим нынешнюю Олимпиаду с ее сочинской предшественницей.

Четыре года назад вокруг Ким Ю На разразился самый громкий скандал соревнований. Корея тогда категорически отвергла проигрыш своей любимицы Аделине Сотниковой , и хотя протест на состав судейской комиссии был отклонен, а независимые эксперты признали справедливость победы россиянки, в стране затаили жуткую обиду.

Ничуть не смущаясь, диктор назвала Ким Ю На олимпийской чемпионкой. Таковой ее на родине считают всерьез, а любое проявление симпатий к Сотниковой карается жестким народным осуждением.

Других общих ниточек не прослеживалось. После известной истории с отстранением ОКР, кажется, МОК задался целью вычеркнуть Сочи из олимпийской истории. Ничего не было сказано о прошлом и Томасом Бахом, который поднялся на трибуну атлетов и в своей пространной речи пожелал всем оставаться «чистыми».

И все же две Олимпиады неизбежно будут сравнивать. Первое, что Сочи-2014 точно выигрывает за явным преимуществом — масштабы, грандиозность и размах главного стадиона. Впрочем, если «Фишт» в Адлере строили в том числе и под футбол, корейцы не скрывали, что арена в Пхенчхане — временная, и по сути нужна только для четырех церемоний на Играх и Паралимпиаде. Семиэтажную махину снесут, а на ее месте возведут музей и развлекательный центр.

В шеститысячном городке Тэгваллен-мен, как и во всем не слишком населенном уезде Пхенчхан, такой объект, конечно, не нужен. Большой футбол или что-то подобное сюда никогда не придет на постоянной основе. А против варианта устроить торжественные мероприятия в крупном и развитом Канныне взбунтовалась общественность. Мол, огонь должен гореть в олимпийской столице, и нигде больше.

Что ж, приближающаяся к топ-10 лидеров мировой экономики Корея может себе позволить строить и ломать, ломать и строить.

Была задача — сделать 35 тысяч удобных посадочных мест. С этим успешно справились. Спрос на билеты многократно превышал предложение. Соответственно, многие остались за бортом корабля, который по зеведенной на Олимпиадах традиции за несколько десятков минут попытался в своем плавании рассказать иностранцам о более чем тысячелетней истории Кореи.

Организаторы разбили церемонию на несколько логических частей. Эпизод «Земля мира» повествовал о путешествии пяти ребят, последовавших за Белым Тигром — божеством и защитником мира. Следующая часть — «Космическая гармония», после чего зрители прослушали гимн Кореи и лицезрели ее флаг. Ну а затем часовым парадом по напоминающей цирковую круглой арене прошли атлеты. Им было не лишним подвигаться, поскольку столбик термометра упал до угрожающих значений. Было очень холодно, и организаторы любезно пытались утеплить зрителей, чем только можно.

Шествие венчала объединенная колонна двух Корей. По уровню шумового резонанса на местах с ней могли соперничать только спортсмены США, китайцы и наши, проход которых сопровождал одновременно и недовольный гул, и пламенный восторг.

Когда главные герои будущих состязаний расселись по своим креслам, наступил черед кульминационной части: «Ариран: река времени» (Ариран — одна из самых популярных народных песен Кореи. — «Газета.Ru»). Под эту мелодию пятеро детей пустились в плавание на лодке — благодаря асам подсветки, арена гармонично перевоплощалась то в покрытую водорослями водную гладь, то в Млечный путь — на что только хватило фантазии авторов.

Смельчаков бросало в шторм, и они оказывались на грани катастрофы, то вдруг наступал штиль: все это должно было символизировать трагичность, но вместе с тем и героичность корейской истории с потерями и новыми обретениями государственной независимости. Надежды и мечты.

Сюжет «Все для будущего» представлял главную изюминку Южной Кореи, по которой ее знают и ценят в современном мире, — безусловные технологические достижения. Ребятишки выросли — и стали успешными IT-шниками, которым предстояло лицом к лицу столкнуться с будущим. Но и это испытание выдержали герои. В мире высоких технологий люди живут счастливо и не знают бед — главный посыл эпизода. Он также учит о необходимости следить за миром во всем мире.

«Мир в движении» — здесь они уже лыжники, демонстрирующие свое мастерство. Вихрем пронеслись по Пхенчхану, заодно показав олимпийскую столицу гостям Игр.

Настал черед принесения олимпийской клятвы. И вот на стадион уже вынесли большой флаг Кореи, доставили олимпийский огонь: процедура была доверена легендарным спортсменам, среди них выделялся известный в прошлом футболист, полуфиналист чемпионата мира-2002 Ан Чжун Хван.

Свершилось главное, и многие поспешили со своих обледеневших мест в тепло. Финальную часть досматривала от силы половина стадиона.

И если Бах после тронного выступления беззащитно ежился в VIP-кресле, не спасаемый обмотанными шарфами в стиле пленного немца под Сталинградом, то глава делегации КНДР Ким Ен Нам, несмотря на почтенный возраст, даже не ежился.

Номинальный глава государства по должности и один из ближайших доверенных лиц национального вождя Ким Чен Ына по факту, он, заставший еще времена под японской оккупацией, позитивно приветствовал сборную коммунистов и капиталистов полуострова.

Вообще этот мощный старик не сходил с экранов корейского ТВ все последние дни. В ходе исторического визита к южанам он усердно выполнял роль эмиссара своего шефа, проводя встречи по возобновлению сотрудничества. О том, что Игры войдут в политическую летопись как начало серьезного диалога двух Корей, говорил чуть ранее в пятницу российский посол в стране — хозяйке Олимпиады Александр Тимонин.

В целом церемония открытия не собрала того сонма государственных лидеров, как это обычно бывает. По понятным причинам не приехал Владимир Путин , а США представлял вице-президент Майк Пенс

Впрочем, Дональд Трамп после тщательных поисков все же нашелся на зрительской трибуне.

Он наблюдал спектакль в компании со своим «лучшим другом» Ким Чен Ыном, мнговенно приковав всеобщее внимание.

К двойникам, которых было не отличить от настоящих, выстроились очереди желающих селфи.

Слух о Трампе поначалу вызвал бурное оживление и на других секторах, но интерес быстро погас. «Фейковая новость о фейковом Трампе», — усмехнулся какой-то американец, дважды ввернув в одно предложение любимое словечко своего президента.

Расходились все промерзшие до костей, но приободренные. Игры начались, и 35 тысяч человек стали тому живыми свидетелями.