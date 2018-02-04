Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников

Образцы крови более сотни лыжников, выступавших на международных соревнованиях с 2001 по 2010 годы, вызвали подозрения у экспертов. По количеству спортсменов с аномальными показателями крови лидируют Россия, Франция и Австрия.

В ближайшие дни может разгореться новый крупный допинговый скандал с участием большого количества стран, включая Россию. По данным немецкого телеканала ARD и британского издания The Sunday Times, под подозрением оказались сотни лыжников, выступавших в период с 2001 по 2010 годы. СМИ ссылаются на источник, который предпочел остаться неизвестным и предоставил доступ журналистам к базе данных с около 200 тыс. образцов крови, принадлежащих более 2 тыс. атлетов.

Неназванные пока спортсмены завоевали около трети всех медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира, в том числе 91 золотую. Никто из этих лыжников не был дисквалифицирован.

Указано также, что три страны лидируют по количеству попавших под подозрение атлетов. Это Россия (34% представителей в списке), Франция (29%) и Австрия (28%). В остальные девять процентов попали спортсмены из Норвегии, Швеции, Германии и Италии. Отмечается: эксперты полагают, что около 60 российских медалей были выиграны лыжниками с подозрительными образцами крови.

В образцах крови обнаружены аномальные показатели, свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил. Следы указывают либо на применение хорошо известного в последние 20 лет эритропоэтина, либо на трансфузию — переливание собственной крови. Спортсмен сдает определенное количество собственной крови, которая обогащается кислородом и затем вливается обратно.

Также известно, что многие фигуранты базы данных продолжают выступать до сих пор.

На фоне допингового скандала с участием России, которую МОК обвиняет в создании государственной допинг-программы, информация о возможных систематических нарушениях антидопинговых правил спортсменами из крупнейших лыжных держав может подвергнуть сомнению результаты на протяжении целого десятилетия, что отразится на репутации как Международной федерации лыжного спорта (ФИС), так и МОК и WADA

Начало нулевых годов запомнилось всем спортивным болельщикам сразу несколькими грандиозными скандалами в лыжных гонках.

Первый случился в 2001 году на чемпионате мира по лыжных видам спорта в финском Лахти. На домашнем турнире финские спортсмены стартовали крайне успешно, опередив записных фаворитов норвежцев и знаменитого шведа Пера Элофссона. Однако уже на четвертый день чемпионата титулованный лыжник Яри Изометса признался в употреблении запрещенного вещества гидроксиэтилкрахмала.

Позднее на допинге попались есть пять представителей Финляндии — Мика Мюллюла, Харри Кирвесниеми, Янне Иммонен, а также девушки Вирпи Куйтунен и Милла Яухо.

Этот скандал стал крупнейшим на тот момент в лыжных гонках.

Однако всего лишь год спустя на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити были обнаружены еще более резонансные случаи употребления допинга. Отметим, что еще до начала Игр за эритропоэтин (ЭПО) была дисквалифицирована российская лыжница Наталья Баранова . Тесты во время Олимпиады затронули и вовсе суперзвезд.

При этом Лазутина лишилась двух золотых и одной серебряной медалей, а Данилова вернула по одному золоту и серебру. Участие в употреблении допинга двух именитых российских лыжниц уже наложило пятно на репутацию Игр и вида спорта, однако решающий удар был нанесен уже после заключительной гонки на Олимпиаде.

Трехкратный на тот момент чемпион Солт-Лейк-Сити немец Йоханн Мюлегг, выступавший за Испанию, также сдал позитивный тест на дарбепоэтин, и король Олимпиады мгновенно превратился в изгоя.

В 2003 году на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме произошел еще один случай употребления допинга. На этот раз на нарушении антидопинговых правил поймали финскую лыжницу Кайсу Варис. Это был единичный случай на турнире, однако память о печально известной финской «шестерке в Лахти» еще была свежа, и сам факт того, что представительница Суоми снова употребила запрещенный препарат, вызвал бурю негодования.

В результате трех случаев, произошедших в течение всего двух лет, МОК и ФИС пересмотрели подход к допинг-тестированию и ужесточили правила взятия анализов у спортсменов.