Сессия МОК поддержала дисквалификацию россиян

Сессия МОК поддержала решение исполкома организации отстранить ОКР за допинг на ОИ-2014

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи.

Решение было принято на 132-й сессии МОК в Пхёнчхане большинством голосов при двух воздержавшихся.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года приостановил членство ОКР в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.